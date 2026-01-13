أحمد موسى يطالب بمصادرة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في مصر

طالب الإعلامي أحمد موسى، بمصادرة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، مضيفا أن لابد من صدور قانون في امريكا لحظر جماعة الاخوان الارهابيه بالعالم.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن مصر ترحب بادراج جماعة الاخوان ككيان ارهابي عالمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أحمد موسى، أن لماذا لا تصادر الحكومة اموال جماعة الاخوان الارهابية، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان الارهابيه هدفها دائما تدمير مصر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى ، إلى أن لابد من تحرك الدوله لمصادرة كل اموال جماعة الاخوان الارهابية.