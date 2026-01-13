أسامة الدليل: مصر وضعت سطر النهاية لفوضي تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن مصر وضعت سطر النهاية لفوضي تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعمل على رصد كافة الحسابات والتمويلات الخاصة بجماعة الإخوان.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، دول وأذرع عالمية سترفع بدها عن دعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن المنطقة لا تزال تعيش على وقع أزمات لم تُغلق ملفاتها بعد، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي تُكمل في فبراير المقبل عامها الرابع، والحرب في السودان التي تدخل عامها الثالث.





