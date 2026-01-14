قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلم إفريقيا كلها .. ناقد رياضي ينفي شائعات وفاة حسن شحاتة

حسن شحاتة
حسن شحاتة

نفى الناقد الرياضي محمد يحيى يوسف، شائعات وفاة حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق.

وكتب محمد يحيى يوسف عبر حسابه على فيسبوك: "الكابتن حسن شحاتة المعلم الكبير بصحة جيدة وبخير وبيتابع مباريات أمم أفريقيا، ولا صحة للشائعات المغرضة، شفاك الله وعافاك يا كابتن حسن يا معلم إفريقيا كلها".

وكان قد حرص عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، على زيارة المعلم حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة كبيرة وخروجه من المستشفى منذ أيام.

وطمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده، موضحًا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

وجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده، مؤكّدًا أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.

حسن شحاتة وفاة حسن شحاتة منتخب مصر شائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

روما

تورينو يطيح بـ روما من كأس إيطاليا ويضرب موعداً مع إنتر ميلان

بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يهزم فيردر بريمن 3-0 في الدوري الألمانى

الميموني

في أول ظهور له .. المغربي الميموني يحرز اول اهدافه بقميص إينتراخت فرانكفورت

بالصور

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد