معلم إفريقيا كلها .. ناقد رياضي ينفي شائعات وفاة حسن شحاتة

نفى الناقد الرياضي محمد يحيى يوسف، شائعات وفاة حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق.

وكتب محمد يحيى يوسف عبر حسابه على فيسبوك: "الكابتن حسن شحاتة المعلم الكبير بصحة جيدة وبخير وبيتابع مباريات أمم أفريقيا، ولا صحة للشائعات المغرضة، شفاك الله وعافاك يا كابتن حسن يا معلم إفريقيا كلها".

وكان قد حرص عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، على زيارة المعلم حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة كبيرة وخروجه من المستشفى منذ أيام.

وطمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده، موضحًا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

وجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده، مؤكّدًا أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.