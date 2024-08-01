محافظ الأقصر يستقبل عضو الحزب الشيوعي الصيني قبل إطلاق معرض رحلة عبر الحضارات

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اليوم - الخميس- شن هاي شيونغ، عضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير لها والوفد المرافق له.

يهدف اللقاء لتعميق علاقات الشراكه الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنفيذ التوافقات المهمه التي تم التوصل اليها بين رئيسي البلدين اثناء الزيارة الاخيره لرئيس جمهورية مصر للصين الشعبية .

ورحب محافظ الأقصر بالوفد الصينى مؤكدا على ان العلاقات المصرية الصينية راسخة وقديمة ومستمرة حتى الآن، بالإضافة إلى أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية الصين الشعبية فى خمسينات القرن الماضى ، كما أن الرئيسان خلال تبادل زيارتهما وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى عدة مجالات ، ثم قدم عرضا تفصيلا شرح فيه مقومات المحافظة السياحية والاثرية والزراعية والصناعية.



ومن جانبة أشاد السيد شن هاي شيونغ بالحضارة المصرية القديمة ، وأن الأقصر مدينة جميلة وتستقبل عدد كبير من السياحة الصينية سنويا ، وأن مصر والصين صديقين وتجمعهما تاريخ طويل مشترك حتى أن الكتابة الهيروغيليفية القديمة تتشابه فى شكلها مع الكتابة الصينية القديمة ، كما انه بين مدينة الأقصر وعدة مدن صينية اتفاقيات تعاون وتوائمة ، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين .

وعقب انتهاء اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية والهدايا التى تعبر عن حضارة كلا من البلدين ، ثم توجه محافظ الأقصر برفقة الوفد الصينى لمتحف الأقصر للفن الحديث للمشاركة فى إطلاق معرض "رحلة عبر الحضارات لقاء مع ليانغتشو جولة عالمية ٢٠٢٤ فى الأقصر.

حضر اللقاء ممثلى السياحة والآثار والاستثمار بمحافظة الأقصر.

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