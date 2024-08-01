الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 500 مليون يورو للبنان

وافقت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على حزمة دعم مالي بقيمة 500 مليون يورو للبنان.

وهذا هو الجزء الأول من الدعم الشامل البالغ مليار يورو الذي أعلنه الرئيس فون دير لاين خلال زيارته إلى بيروت في مايو 2024، حسبما تحدد مذكرة من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وتبني هذه الحزمة المالية على الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في 17-18 أبريل الماضي، والتي أكد فيها الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للبنان واعترف بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على الصعيد الداخلي وبسبب التوترات الإقليمية.

وفي هذا السياق، يكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة الملحة لخفض التوترات الإقليمية ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 لعام 2006.