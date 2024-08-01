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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدفع عجلة الإنتاج.. محافظ بورسعيد يتفقد مصنع لصناعة الأسماك المدخنة

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مصانع الأسماك

واصل اللواء أركان حرب   محب حبشي محافظ بورسعيد ، سلسلة جولاته التفقدية الموسعة ، لمتابعة سير وانتظام العمل داخل الكيانات الصناعية ، بجنوب بورسعيد ، والتأكد من توفير سبل الراحة والأمان للعاملين بالمنطقة الصناعية ، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج و تحقيق النهضة الصناعية المنشودة بقطاع الصناعة ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية ..

و تفقد اللواء محب حبشي ، أقسام مصنع الأسماك المدخنة، واستعرض شرحٱ تفصيليا حول المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصنع الأسماك ، المقام على مساحة 14 ألف متر ، حيث اكد رئيس مجلس ٱدارة المصنع ، إن مصنعه ينتج بعض الأنواع المختلفة من الأسماك المحفوظة، وهي: "الهارنج، والتونة، والكافيار"، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج نحو 75 طنا يوميا من النوع الأول، ويطرح في الأسواق المحلية والدول العربية، كما يصدر الإنتاج إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المصنع حاصل على موافقة لتصدير الأسماك المدخنة إليهم، بواقع 3 آلاف طن سنويا.

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل مصنع  للأسماك المدخنة ويشيد بحجم الإنتاج

كما يتم تصدير أسماك الرنجة المجهزة إلى الولايات المتحدة، وإيطاليا، ونيوزيلاندا، وجميع الدول العربية، كما يتوافر خط إنتاج سمك التونة المصري، الذي يجلب من البحر الأبيض المتوسط، ويجهز بخامات مصرية خالصة؛ إذ تتمتع مصر بتوافر هذا النوع من الأسماك، لافتا إلى أن المعدات والآلات القائمة بالمصنع تنتج 300 علبة تونة في الدقيقة.

وأشار مالك المصنع إلى أنه يتم إنتاج سمك الكافيار بجميع أنواعه في المصنع، منوها بأن هناك خط إنتاج آخر؛ لإنتاج زيوت الأوميجا من مخلفات التونة،

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و من جانبه ، أشاد اللواء محب حبشي ، بحجم إنتاج مصنع أسماك ستار وتنوعه، لافتا لتقديم كامل الدعم لاستمرار النهضة الاقتصادية داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد .

محافظ بورسعيد يتفقد مصانع الأسماك

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كما تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، سير العمل داخل مصنع ، egyptalia للأسماك ، والذي يقام على مساحة 3000 م ، و أنشأ عام 2008  ، و يصدر للعديد من الدول العربية و الأوربية بنسبة 75% من حجم إنتاج المصنع .

حيث تابع محافظ بورسعيد ، سير العمل داخل المصنع ، واستمع لشرح موجز حول عملية تصنيع و تعبئة وإنتاج الأسماك ، كما تفقد حوض " أسماك الاستاكوزا "والتي يتم استيرادها من كندا و يتم توفير معيشة كاملة لها داخل المصنع .

و أكد محافظ بورسعيد ، على فخره بهذه الكيانات الصناعية ، التي تدعم السوق المحلي ، وتفتح أسواقٱ مصرية في الخارج ، و توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ، موجها بمواصلة الجهود لدفع عجلة التنمية و النهضة الصناعية ببورسعيد .

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