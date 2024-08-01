رئيس مدينة الغردقة يناقش 10 طلبات خلال اللقاء الدوري للمواطنين

ناقش اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم، 10 طلبات وشكاوى خلال اللقاء الدوري للمواطنين جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بفتح قنوات تواصل مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية طلباتهم.



حضر اللقاء اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب، واللواء محمد سليم، رئيس حي شمال، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات المختصة. وتنوعت الطلبات بين توصيل الكهرباء، وتقسيط فرق المرافق، وتخصيص "بايكة"، ورفع مخلفات الردش، وغيرها من القضايا. وأكد رئيس المدينة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذه الطلبات بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.



تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.

وفي سياق آخر قام اللواء محمد سليم رئيس حى شمال صباح اليوم بالتنسيق مع مديرية التموين بالتفتيش على مخابز منطقة زرزارة.

وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز وإنتاج الحصص المقررة للمواطنين لوصول الدعم لمستحقيه و للتأكد من عدم التلاعب فى الاوزان والوقوف على مدى جاهزية المخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.





️وأكد رئيس الحى على استمرار الحملات اليومية و المرور والتفتيش على المخابز للتأكد من توافر جميع عناصر الإنتاج والأمان والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين



كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المخبز والمعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف .



وشدد سليم باستمرار المرور بصفة يومية على المخابز والعمل على رضا المواطنين وحل مشاكلهم.