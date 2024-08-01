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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف تتفقد تطوير غرفة طوارئ"137" لخدمة محافظات شمال الصعيد

صدى البلد

تفقدت  الدكتورة سماج جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الخميس، تطوير ورفع كفاءة غرفة "137" الإقليمي "المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ " بديوان المديرية وذلك لخدمة محافظات شمال الصعيد "بنى سويف والفيوم والمنيا"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء  ووزير الصحة والسكان، و الدكتور  محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

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استمعت  الدكتورة  وكيل الوزارة لشرح مفصل من الدكتور/ محمود عمر مدير المستشفيات والطوارئ عن الخدمات التى تقدمها الغرفة من توفير الرعايات والحضانات للمرضي  عبر الإتصال بالغرفة على رقم "137 " أو التواصل عن طريق الواتساب، حيث يتم تحديد المكان بالتواصل مع جميع مستشفيات المحافظة والتى تم ربطها بالغرفة، ويتم نقل الحالة عن طريق سيارة الإسعاف بعد التنسيق، بالإضافة إلى الغرفة الأخرى والتى تستقبل بلاغات الحوادث على مدار 24 ساعة ويتم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ووجهت  وكيل وزارة الصحة بسرعة التنسيق للحالات الحرجة بين جميع المستشفيات بالمحافظة وتقليل الوقت المخصص للتنسيق بين الحالات من الغرفة، وذلك لخدمة المواطنين والتواصل مع جميع محاور التنسيق لكى يتم تقليل وقت التنسيق للحالات بين المستشفيات، مؤكدة على عدم السماح بأى تقصير فى متابعة  الحالات التى تحتاج إلى تنسيق وتقديم كافة التسهيلات للمرضى وذويهم بصورة عاجلة والتسهيل عليهم، حيث وجهت الشكر إلى فريق الغرفة لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

حضر الافتتاح الدكتور  محمد الدمرداش وكيل مديرية الصحة، والدكتور/ محمد الجبالى مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور   محمود عمر مدير المستشفيات والطوارئ، والدكتور  شريف هاشم مدير العنايات المركزة.

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وزارة الصحة صحة بنى سويف الدكتور خالد عبد الغفار وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد الدمرداش مبادرة 100 يوم صحة مبادرة 100 يوم

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