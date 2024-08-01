«الجنيدي» يهنئ الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

هنأ الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الطالب أحمد محمد عامر صادق، بمعهد عاصم جويفل الثانوي ، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع (647) بنسبة (54 .99٪)، والطالبه نهي عادل محمود شوكت، بمعهد فتيات الزقازيق النموذجي ، وذلك لحصوله على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية في امتحان لشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بمجموع درجات (645) وبنسبة (23 .99٪).

كما هنأ الطالبة ، رحاب جمال خميس أحمد ، لحصولها على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع درجات (645) وبنسبة( 23 .99٪).

وتقدم رئيس المنطقة بخالص التهاني للطالب على مرسي أحمد عبد اللطيف، بمعهد بنين ديرب نجم، لحصولة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للقسم الأدبي للطلاب ذوى الهمم بمجموع( 576) بنسبة ( 43 . 91٪).

وبهذه المناسبة يعرب رئيس المنطقة عن فخره واعتزازه بهذا النجاح الذي يبرهن على الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأسرهم ومعلميهم، منوها بأهمية الاستمرار في السعي نحو التميز والريادة، ومؤكدًا على دعم منطقة الشرقية الأزهرية للطلاب المتفوقين، وحرصها على توفير بيئة تعليمية ملهمة ومحفزة، تساهم في تحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية.