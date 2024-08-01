«يا وجع القلب ».. عصام السقا ينعى المنتجين الثلاثة بكلمات مؤثرة

حرص الفنان عصام السقا على نعى الراحلين بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلًا: «يا وجع القلب ياااااااباخواتي واقرب الناس لقلبي ماتوا، حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، في ذمة الله».



مضيفاً: «أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس، يا رب الصبر من عندك يا رب».



وكان تعرض منذ قليل المنتج حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان محمود كمال، وفتحي إسماعيل، لحادث مروري على طريق الضيعة، أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور، بينما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى والذي كان معهم في السيارة بعد إصابته البالغة.