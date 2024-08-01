العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

توفي منذ قليل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث مروري على طريق الضيعة.

تفاصيل الحادث

خرج حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل و تامر فتحى من القاهرة متوجهين الى منطقة الساحل الشمالى لقضاء 4 ايام للترفيه بعد معاناة العمل وللهروب من الموجة الحارة التى ضربت القاهرة و معظم محافظات مصر.

الحادث بالكيلو 189 بمحور الضبعة

وأثناء القيادة فى الكيلو 189 طريق محور الضبعة فجأة اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة لتنقلب سيارتهم عدة مرات وتشتعل النيران بها حتى تفحمت تماما مما اسفر عن وفاه الـ 3 منتجين وإصابة اخر.

شهود عيان: السيارة تفحمت

وقال شهود عيان ان السيارة تعرضت معظمها للاحتراق وقد فارق الـ 3 منتجين الحياة أثناء قيام الإسعاف والاهالي بإخراجهم من السيارة، فيما نجا شخص واحد فقط، حيث سقط اثناء انقلاب السيارة منها على الطريق قبل اشتعال النيران بالسيارة.

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتعرض سيارة للانقلاب واشتعال النيران بها وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث ورجال الأمن .

واستقبلت مستشفى الضبعة 3 جثث باسم حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل كما استقبلت المستشفى المصاب تامر فتحى ، إثر تعرضهم لحادث مروري أليم على طريق الضبعة.

تم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .