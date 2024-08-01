رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالرقم القومي.. احصل على نتيجتك في لحظات

يبحث كثير عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 ، وأتاح الأزهر الشريف الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على بوابة الأزهر في لحظات سوف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بسهولة ويسر، وجاء نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 50.5% وهذه النتيجة واقعية لما اتسمت به امتحانات الثانوية الأزهرية بالشفافية ومنع الغش، واتصل شيخ الأزهر بأوائل الثانوية الأزهرية، وهنأهم بالنجاح، وجاءت بنسبة نجاح 60.87%في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

وبلغ المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طلاب وطالبات، ‏حضر منهم (110402) طالب ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالب ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

يعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، وجاءت نتيجة أوائل طلاب الثانوية الأزهرية 2024 مبشرة للجميع ، وعن الكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية ، عليك اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث لا تجد مشقة عند الدخول على رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2024 ، وينتظر هذه النتيجة الآلاف من طلاب الأزهر الشريف وأولياء الأمور، وأعرب الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية عن فرحتهم واتصال شيخ الأزهر الشريف بهم، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالرقم القومي

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2024 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يظهر الاسم فور إعلان النتيجة ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد فور ظهورها بها.

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب على بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية ، مع العلم أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وصل إلى 156 ألفًا و397 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

فور رفع النتيجة في الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- اختار العام الدراسي 2023-2024.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون دقائق معدودة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024



توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الحديث: 50 درجة.

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا: 15 درجة.

توزيع درجات مادة الديناميكا: 15 درجة.

توزيع درجات مادة الفقه: 40 درجة.

توزيع درجات مادة التفسير: 40 درجة.

توزيع درجات مادة التوحيد: 40 درجة.

توزيع درجات مادة النحو: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الصرف: 40 درجة.

توزيع درجات مادة البلاغة: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الأدب والمطالعة: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء: 60 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء: 60 درجة.

توزيع درجات مادة الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

توزيع درجات مادة التاريخ: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الجغرافيا: 40 درجة.

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق: 40 درجة.

- اختار العام الدراسي 2023-2024.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي

رفعت النتيجة على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي، بلغ عدد الطلاب اللذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وخصص الأزهر الشريف لتصحيح أوراق امتحانات الثانوية الازهرية 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى «القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر».

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فضيلة الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.‏

وأعلن فضيلة وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي، وقد بلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالب ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالب ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏

بوابة الأزهر الإلكترونية

وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام في القسم العلمي كما يلي:

- المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%)

- المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صديق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%)

- ‏المركز الثاني مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%)

- ‏المركز الثاني مكرر: مريم عبد المنعم محمد محمود، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏

* وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام في القسم الأدبي كما يلي :

- المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%)

- المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%)

- ‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

* وفي أوائل الجمهورية (كفيف) جاءت كما يلي :

- المركز الأول الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، ‏من معهد فتيات ‏‏15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 بنسبة (93.97%)

- المركز الثاني الطالب حمزة شريف خلف ‏الله علي، ‏من معهد الشيخ زايد النموذجي بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة (91.75%).‏

* أوائل معاهد ‏فلسطين الأزهرية فجاءت كما يلي :

- الطالبة شهد أمجد حسن الديراوي، من معهد فتيات غزة في المركز الأول على ‏القسم العلمي بمجموع 620 ونسبة (95.38%)

- الطالبة مها مازن علي مهنا، من معهد فتيات غزة ‏في المركز الأول على القسم الأدبي ‏بمجموع 554 ونسبة (93.90%).

المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام للقسم الأدبي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خورشيد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%).

‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

المركز الرابع: سلمى سعيد عبد العزيز أحمد السعدييني، من معهد فتيات العباسية بالقاهرة، بمجموع 614 بنسبة (97.46%).

المركز الخامس: عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، من معهد دسوق، بمجموع 613 بنسبة (97.30).

المركز السادس: إنجي شكري محمد زيدان سليم، من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز السادس مكرر: فاطمة عثمان عبد السميع محمود، من معهد فتيات بهواش بالمنوفية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز الثامن: حبيبة محمد محمود عبده البراوي: من معهد فتيات الغد المشرق بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز الثامن مكرر: ألاء أحمد إمام عاشور، فتيات المتبولي بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز العاشر: مريم جمال محمد محمود طرابية، معهد فتيات سيدي بشر بالإسكندرية، بمجموع 609 بنسبة (96.97%).