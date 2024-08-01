لأول مرة.. فيضانات قياسية تضرب ثاني أكبر مدينة في باكستان| فيديو وصور

غمرت الفيضانات، اليوم الخميس، لاهور ثاني مدن باكستان بعد هطول أمطار غزيرة هي الأعلى التي تسجلها مصلحة الأرصاد الجوية.

ونقلت وكالة "الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن نائب مدير مصلحة الأرصاد الجوية في باكستان، فاروق دار، قوله إن عاصمة البنجاب المتاخمة للهند والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، شهدت "هطول نحو 360 ملم من الأمطار خلال ثلاث ساعات".

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وتابع: "إنها أمطار قياسية"، مشيرا إلى أن آخر أعلى مستوى لها يبلغ "332 ملم في 31 يوليو 1980".

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وأفاد سكان أن المياه غمرت عدة أحياء والمستشفيين الرئيسيين في المدينة وانقطعت الكهرباء في عدة أماكن.

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كما حذرت السلطات من هطول أمطار غير اعتيادية حتى في موسم الأمطار الموسمية الذي يستمر حتى سبتمبر، خلال الأيام الستة الأولى من أغسطس في مختلف الأقاليم بعد عدة موجات حر تجاوزت فيها درجات الحرارة الخمسين درجة.