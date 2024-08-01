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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. فيضانات قياسية تضرب ثاني أكبر مدينة في باكستان| فيديو وصور

فيضانات في باكستان
فيضانات في باكستان

غمرت الفيضانات، اليوم الخميس، لاهور ثاني مدن باكستان بعد هطول أمطار غزيرة هي الأعلى التي تسجلها مصلحة الأرصاد الجوية.

ونقلت وكالة "الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن نائب مدير مصلحة الأرصاد الجوية في باكستان، فاروق دار، قوله إن عاصمة البنجاب المتاخمة للهند والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، شهدت "هطول نحو 360 ملم من الأمطار خلال ثلاث ساعات".

https://x.com/Shr_9998/status/1818864834089267444

وتابع: "إنها أمطار قياسية"، مشيرا إلى أن آخر أعلى مستوى لها يبلغ "332 ملم في 31 يوليو 1980".

https://x.com/TheSaadKaiser/status/1818909173288972629

وأفاد سكان أن المياه غمرت عدة أحياء والمستشفيين الرئيسيين في المدينة وانقطعت الكهرباء في عدة أماكن.

https://x.com/EffendiNews/status/1818961661187043767

كما حذرت السلطات من هطول أمطار غير اعتيادية حتى في موسم الأمطار الموسمية الذي يستمر حتى سبتمبر، خلال الأيام الستة الأولى من أغسطس في مختلف الأقاليم بعد عدة موجات حر تجاوزت فيها درجات الحرارة الخمسين درجة.

باكستان الأرصاد الجوية موسم الأمطار هطول امطار هطول أمطار غزيرة

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