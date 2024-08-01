أخبار الفن| وفاة 3 منتجين في حادث سير.. وفنانة تونسية تتهم نجل ممثل مصري بالتـ ــعدي عليها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

توفي منذ قليل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث حادث مروري على طريق الضيعة.

المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

كشفت فنانة استعراضية تونسية تدعى نرمين صفر ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، عن تعرضها للاعتداء من قبل ابن فنان مصري راحل “ أحمد دياب” .

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس.

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل House of the Dragon بيانا صحفيا، علقت فيه علي تسريبات الحلقة الأخيرة من العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان: "نحن ندرك أن مشاهد من الحلقة الأخيرة لمسلسل House of the Dragon، تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، نوضح أنه تم نشر مشاهد، بعد إصدار غير مقصود من موزع دولي، تابع لجهة خارجية (من دولة أيسلندا)، وحاليًا نحن نقوم بمراقبة الوضع، وإزالة المشاهد من الإنترنت، وعليه يمكن للمعجبين مشاهدة الحلقة بأكملها، في موعدها الرسمي عبر المنصات الرسمية لها".

كشفت منصة شاهد vip عن موعد عرض مسلسل “عمر أفندي”، والذي يقوم ببطولته كل من أحمد حاتم ورانيا يوسف .

ومن المقرر أن يتم طرح الحلقات الاولي من مسلسل عمر أفندي ، يوم 18 أغسطس ، علي ان تعرض الحلقات بشكل أسبوعي بعد ذلك .