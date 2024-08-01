لجأت للقضاء.. فنانة تونسية تتهم ابن فنان مصري بالاعتداء عليها l القصة الكاملة

كشفت فنانة استعراضية تونسية تدعى نرمين صفر ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، عن تعرضها للاعتداء من قبل ابن فنان مصري راحل “ أحمد دياب” .

نشرت في البداية وقالت : تعرضت لاستدراج و محاولة تحويل وجهة بالسلاح الأبيض في قصر سعيد حسبي الله ونعم وكيل عندي ثقة في القضاء و الأمن الي بش يجيبلي حقي".

ثم تابعت نرمين صفر المنشور بآخر قالت فيه : الناس الي متشمة و متعاطفين مع المجر*م اكثر من الضحية و اغلبهم نساء!؟؟ نعلمكم الي امه مشاركة معاه في الجريمة و هي الي بعثتلي فوكال ايجاني بصوتها كيما استعملها لآستدراج برشة فتيات السيد يأجر في ديار بالليلة في المنار و اللاك على اساس مكتب بيع عطور بالجملة و يشد في البنات الي جاية تخدم و يغتص.ب فيهم يهدد فيهم بالقتل الي خنقها و الي هددها يحللها وجها بالسكي.ن كيما عمل معاية السيد يستغل في اسم بوه المتوفي الممثل المعروف احمد دياب على اساس وارث من عنده شركات و طالب خدامه بنات و انا كي ما ركتلوش و قتلو عندي خدمتي و يعرف امي عندها سرطان دخلي بلوغة امه زادة مريضة وحدها برا هزلها المورال و خلاها تستدرجني ليه ..ربي حبني و و الأضرار خفيفة مقارنة بالبنات الضحاية ربي سخرني ليهم بش نكشفو و نجيبلهم حقهم و عندي ثقة في القضاء و الأمن التونسة ..

واختتمت نرمين صفر حديثها قائلة : نشكر السيد المحامي Bilel على وقفته معاية و مع باقي المتضررات و تبنيه القضية ربي ينصرنا ويتشد المجرم في اسرع وقت و ياخذ اقصى عقوبة بش يكون عبرة لغيره ،ثيقتي كبيرة في العدالة و القضاء التونسي النزيه و شكر خاص للأمنيين بمنطقة باردو على مجهودهم و تعاونهم معانا.