سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بمخيم الشابورة برفح الفلسطينية

عرضت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف وتدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إنها خاضت، بالاشتراك مع كتائب القسام، اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية وأوقعوا أفرادها ما بين قتيل وجريح.

وأضاقت سرايا القدس، أنها قصفت بعدد من عبوات "أبابيل" المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في محور التقدم بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين شمال شرق مدينة خانيونس.

وأضافت أنها قصفت أيضا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط مسجد الظلال وفي منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.