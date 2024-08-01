قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بمخيم الشابورة برفح الفلسطينية

سرايا القدس
سرايا القدس

عرضت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف وتدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إنها خاضت، بالاشتراك مع كتائب القسام، اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية وأوقعوا أفرادها ما بين قتيل وجريح.

وأضاقت سرايا القدس، أنها قصفت بعدد من عبوات "أبابيل" المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في محور التقدم بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين شمال شرق مدينة خانيونس.

وأضافت أنها قصفت أيضا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط مسجد الظلال وفي منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية في رفح

سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم

حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الاحتلال الاسرائيلي غزة حي تل الهوا رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية في رفح

سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم

استخراج معلومات حسّاسة منها| «سرايا القدس» تعلن إسقاط مسيرة للاحتلال في طولكرم

سرايا القدس تعلن عن تنفيذ عملية ناجحة ضد جنود الاحتلال بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

بعد اغتيال فؤاد شكر .. نصر الله يتوعد إسرائيل : جاهزون للرد

أول صور من نشوب حريق هائل فى مول شهير بالعبور

اتفاق مصري - إسباني على تطوير التبادل التجاري بين البلدين

أمطار رعدية في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-