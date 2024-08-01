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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع انتظام فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

صدى البلد

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الصحية، انتظام سير فعاليات المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة) بمختلف مراكز ومدن المحافظة والمقامة تحت شعار (من أول يوم معاك) لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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أكد محافظ الشرقية أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الصحية إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية كلاً بنطاق عمله لمتابعة إنتظام سير فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لحملة ( ١٠٠ يوم صحة) لتذليل العقبات أمام المواطنين وتقديم كافة التيسيرات إليهم أثناء تلقيهم الكشف الطبي المجاني للإستفادة من المبادرة الرئاسية. 

وضمت المبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي ، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن ، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ، وعلاج أمراض سوء التغذية ، وعلاج وإكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، وفحص المقبلين على الزواج ، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

فيروس سي الصحة النفسية المبادرة الرئاسية الخدمات الطبية الكشف الطبي اعمال الرصف الوحدات الصحية سرطان الثدي سوء التغذية

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