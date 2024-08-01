وزير الإسكان: تخفيض المياه السطحية بالعبور والاستفادة منها

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، وإزالة الإعلانات المخالفة، وجميع أشكال المخالفات، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية، وضبط أعمدة الإنارة، وتقسيم أعمال تطوير المنطقة الصناعية إلى نطاقات يتم الانتهاء من تنفيذها تباعاً.

جاء ذلك في ختام زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس التفقدية لأعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تفقد مشروعات تطوير محاور الطرق بالمدينة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال الإنارة بمداخل مدينة العبور، وتعظيم العوائد المالية الثابتة والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وكذا تعظيم العوائد الإعلانية، وحسن استغلال المناطق المتميزة إعلانيا.

كما تفقد وزير الإسكان محطة تخفيض منسوب المياه السطحية في الحي السابع بالمدينة، والتي تم تنفيذها لحل مشكلة تسرب المياه إلى البدرومات بالحي، موجهاً بتعظيم الاستفادة من تلك المياه وإعادة استخدامها، وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع الخارجي للمحطة، وتوجيه أعضاء المكتب الفني لمتابعة إنهاء الأعمال.

