قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: تخفيض المياه السطحية بالعبور والاستفادة منها

صدى البلد

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، وإزالة الإعلانات المخالفة، وجميع أشكال المخالفات، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية، وضبط أعمدة الإنارة، وتقسيم أعمال تطوير المنطقة الصناعية إلى نطاقات يتم الانتهاء من تنفيذها تباعاً. 

جاء ذلك في ختام زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس التفقدية لأعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تفقد مشروعات تطوير محاور الطرق بالمدينة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال الإنارة بمداخل مدينة العبور، وتعظيم العوائد المالية الثابتة والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وكذا تعظيم العوائد الإعلانية، وحسن استغلال المناطق المتميزة إعلانيا.

كما تفقد وزير الإسكان محطة تخفيض منسوب المياه السطحية في الحي السابع بالمدينة، والتي تم تنفيذها لحل مشكلة تسرب المياه إلى البدرومات بالحي، موجهاً بتعظيم الاستفادة من تلك المياه وإعادة استخدامها، وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع الخارجي للمحطة، وتوجيه أعضاء المكتب الفني لمتابعة إنهاء الأعمال.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

ركب معاها الأسانسير وفتح عليها المطـ.ـواة.. حادثة جديدة تقلب السوشيال ميديا

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يعزي المستشار مرتضى منصور في وفاة شقيقته

على سلم الطائرة.. بوتين يستقبل الروس المفرج عنهم من الولايات المتحدة

نسر الأهلي .. وسام أبو علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري في نصف موسم

تركيا تعلن الحداد الوطني على إسماعيل هنية

10 حالات يحظر فيها القيام بأي فعل يخالف قانون الري

فدائي جديد في الطريق.. من هو الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل وقيمة الصفقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فدائي جديد في الطريق.. من هو الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل وقيمة الصفقة؟

الوصايا العشر من جمال شعبان لعلاج الضغط المنخفض

رانيا يوسف ودرة الأجمل.. أبرز إطلالات الفنانات في زفاف بشرى

سميرة سعيد رفقة إلهام شاهين من المغرب.. شاهد

فيديو

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-