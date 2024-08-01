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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خنقته بإيشارب.. سيدة تنهي حياة زوجها في الشيخ زايد بسبب شتائمه

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عاملة نظافة المتهمة بقـ ـتل زوجها إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قتـ.ـلت قرينها المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، إذ طوعت نفسها العليلة علي خسيس السعي وضلالة النية علي الخلاص منه، جزاءً له لتهديده لها وسخطه عليها، وشتائمه، فوجد الشيطان في ذلك غايته وبذر في عقلها سموم الشر وقطع عنها سبل المودة والرحمة، فدبرت في ترو لذلك المخطط منذ تحينها فرصة غياب نجلها عن مسكنهم وحتي قطع مصدر الطاقة لكاميرات المراقبة الراصدة لمحل الواقعة، ودست خلسة جرعة زائدة من عقار المجني عليه بمشروب يحتسيه، إلا أنه وعقب أن فرغ منه أدت آثاره إلي اختلال في سلامه سير وظائف جسده الحيوية، إلا أنها لم تطفئ سخيمة قلبها وزادت علي شر نفسها شراً، فعقدت خمارها محل الوصف التالي- علي جيدة، لتحقق ما تصبوا إليه من إزهاق روحه، ولم تذر إلا وقد أيقنت وفاته، محدثة الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.


كما  أحرزت أداه "غطاء رأس" مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أجهزة النيابة العامة قتل جريمة قتل ايشارب آثار خنق خنق الجذور السم إحالتهم إلى النيابة العامة النائب العام أكتوبر نيابة اكتوبر رئيس نيابة اكتوبر نيابة أكتوبر الكلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزير الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة

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