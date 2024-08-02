تفاصيل انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" في عامها الثانى بالقليوبية|شاهد

أطلقت القيادة السياسية خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات والحملات التى تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وإحداث نقلة نوعية شكلا ومضموناً في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات.

من ناحية أخرى دشن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يرافقه الدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة 100 يوم صحة بالمركز الطبى ببنها.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان، أن مبادرة 100 يوم صحة تحظى بدعمٍ كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي وجه بإطلاق هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة، والتي تستهدف الدولة من خلالها الوصول إلى المواطن المصري في مكانه، بأي جزء من ربوع مصر، لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة، التي قد يفتقدها بحكم بُعده جغرافياً.



المبادرة تضم 198 فريقا ثابتا و44 فريقا متحركا

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تقدم دور هام في خدمة ورعاية صحة المواطنين، حيث تضم 198 فرقة ثابتة، و44 فرقه متحركة علي مستوي المحافظة، بمعدل 4 فرق بكل إدارة صحية، ويتم العمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 9 مساءا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتشارك في تنفيذها جميع قطاعات الصحة، حيث أنها واحدة من ضمن مبادرات كثيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستهدف صحة المواطن المصري في كل مكان.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أن مبادرة "100 يوم صحة" تمثلُ ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفاً أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعياً لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأشار، إلي أن مبادرة "100 يوم صحة" في عامها الثاني أضافت خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساء في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.

كما تضمنت نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلاً عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة، موضحا أن المبادرة في نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبي مثل التدريب، والتكليف، مع الاهتمام بقياس رضا المُنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مُميكن، فضلاً عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـالمبادرة لسهولة الوصول لجميع الفئاتِ المُستهدفة بخدمات المبادرات.

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