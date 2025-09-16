أحمد موسى: نتنياهو مجرم حرب.. ويهدد السلام في الإقليم كله

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يجري الآن يهدد عملية السلام، ونتنياهو مجرم الحرب هو الذي يهدد السلام في الإقليم كله، معلقا: كل الاتفاقيات قد لا يكون لها أي وجود، نتنياهو يقود المنطقة للحرب وهو من يهدد السلام مع الدول العربية، بحماية ودعم أمريكي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يجرى الآن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد كافة اتفاقيات السلام، معلقا: "على الولايات المتحدة أن تنقذ السلام الذي قد ينهار مع إسرائيل".

وأوضح: لم يتبق بغزة أي شيء .. غزة دمُرت .. مفيش مركب واحدة هجرة غير شرعية خرجت من مصر منذ سبتمبر 2016، مصر لديها بين 9 و9.5 مليون ضيف أو لاجئ، بصراحة قدرتنا حاليا لا تتحمل المزيد، أوروبا الآن مهددة بالمراكب غير الشرعية.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: هل الشعب المصري راض عن وجود 9 ملايين لاجئ.. في الحقيقة لا .. هناك ضغوط على الدولة لرجوع 9 ملايين ضيف إلى بلادهم.. اللي مش عايز يرجع بلده يسافر أوروبا مفتوحة .. وقد تعود الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أنا ليه أشيل الشيلة .. موجات هائلة من الهجرة غير الشرعية .. نحن لن نستطيع أن نتحمل ولا نفر زيادة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يستحق جائزة نوبل، الشعب يباد ويُهجر بالقصف والتجويع.