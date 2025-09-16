قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
بفستان مجسم .. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ميرنا محمود

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الأسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.


أحدث إعمال ياسمين رئيس
وتشارك ياسمين  رئيس في بطولة فيلم الست لما مع نخبة من النجوم، أبرزهم: يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث «الست لما» حول قضايا نسائية متنوعة، تُروى من خلال شخصيات نسائية متعددة تمرّ بتجارب قاسية تحمل أبعادًا إنسانية ومجتمعية.

وتؤدي النجمة يسرا شخصية «دينا الكردي»؛ إعلامية مؤثرة في الأربعينيات من عمرها، تتمتع بشخصية صارمة وعقلانية، وتقود «مركز صوت المرأة» في نضال نسوي جاد، غير أن حياتها تتأثر بصدمة خفية تُلقي بظلالها على علاقاتها الشخصية، خاصة مع الرجال.

أما ياسمين رئيس، فتجسد شخصية «وفاء»، فتاة عشرينية جريئة ومتفتحة، خريجة جامعة أمريكية، تتعرض لتحرش عنيف داخل سيارة أجرة (أوبر)، ما يؤدي إلى إصابتها بصدمة نفسية تقلب حياتها رأسًا على عقب.

بينما تظهر الفنانة درة في دور «فاطمة»، وهي امرأة جميلة في الأربعينيات نشأت في ملجأ أيتام، وتحلم بالأمومة، لكن زواجها من رجل أناني يحوّل حلمها إلى كابوس.

وتسرد فاطمة حكايتها للجميع، لتكشف حجم المأساة التي تعيشها كثير من النساء.

