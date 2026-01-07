وائل علي يعلن عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان وائل علي خبر وفاة والدته خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب مرورها بأزمة صحية حادة أدت إلى تدهور حالتها في وقت قصير، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالمضاعفات.

وحرص وائل علي على نعي والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: «وداعًا يا أمي.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما كشف عن موعد صلاة الجنازة التي أُقيمت عقب صلاة المغرب بمنطقة صلاح سالم.

وتم تشييع جثمان والدة الفنان من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وسط حضور عدد من أصدقاء وزملاء وائل علي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا المصاب الأليم. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد أو تفاصيل عزاء الراحلة، حيث اكتفى الفنان بطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة من جمهوره ومحبيه.

يُذكر أن الفنان وائل علي شارك في العديد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها فيلم اللص الذي أحبه عام 1997، ومسلسل هوانم جاردن سيتي في العام نفسه، إلى جانب زيزينيا عام 2000، وآن الآوان عام 2006، واسم مؤقت عام 2013، كما قدم عددًا من الأعمال المسرحية التي لاقت استحسان الجمهور، منها الليبرو، ومراتي زعيمة عصابة، ومرسي عاوز كرسي.