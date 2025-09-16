قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم

ضبط أدوية في المنوفية
مروة فاضل

وجّه الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية باتخاذ الإجراءات الفورية لفحص إحدى المنشآت الطبية المشبوهة بقرية اصطباري – مركز شبين الكوم، وذلك بالتنسيق مع وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد المغربي.

على الفور تحركت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، يرافقها الدكتور أحمد حسن، وبالاشتراك مع وحدة البحث الجنائي بمركز شبين الكوم، حيث تم مداهمة المنشأة. 

وأسفر الفحص الميداني عن: ثبوت أن المنشأة غير مرخصة وإدارتها من قبل شخص يُدعى (م.ن) منتحل صفة طبيب ولا يحمل ترخيص مزاولة المهنة.

كما تم ضبط أدوية تخسيس مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة داخل العيادة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة.

وبناءً على ذلك، قامت قوة البحث الجنائي باصطحاب المذكور والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن مديرية الصحة بالمنوفية وفرق العلاج الحر في حالة يقظة وجاهزية دائمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية صحة المواطنين والتصدي بكل حزم لأي أنشطة طبية غير مشروعة أو مخالفات تهدد سلامة المجتمع.

محافظة المنوفية المنوفية مديرية الصحة صحة المنوفية اخبار محافظة المنوفية

