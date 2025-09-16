ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم

وجّه الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية باتخاذ الإجراءات الفورية لفحص إحدى المنشآت الطبية المشبوهة بقرية اصطباري – مركز شبين الكوم، وذلك بالتنسيق مع وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد المغربي.

على الفور تحركت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، يرافقها الدكتور أحمد حسن، وبالاشتراك مع وحدة البحث الجنائي بمركز شبين الكوم، حيث تم مداهمة المنشأة.

وأسفر الفحص الميداني عن: ثبوت أن المنشأة غير مرخصة وإدارتها من قبل شخص يُدعى (م.ن) منتحل صفة طبيب ولا يحمل ترخيص مزاولة المهنة.

كما تم ضبط أدوية تخسيس مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة داخل العيادة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة.

وبناءً على ذلك، قامت قوة البحث الجنائي باصطحاب المذكور والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن مديرية الصحة بالمنوفية وفرق العلاج الحر في حالة يقظة وجاهزية دائمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية صحة المواطنين والتصدي بكل حزم لأي أنشطة طبية غير مشروعة أو مخالفات تهدد سلامة المجتمع.