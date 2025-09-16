قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟

أحمد أيمن

مباراة مصر وجيبوتي.. يتساءل ملايين المصريين من عشاق وجماهير كرة القدم عن مكان إقامة مباراة الفراعنة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026، والتي قد تحسم التأهل إلى المونديال.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول أنباء تفيد بإقامة مباراة مصر وجيبوتي على الأراضي المصرية، في ظل عدم صلاحية ملاعب جيبوتي لاستضافة المباريات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، قد وقع في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر 

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 20نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

وجاء ترتيب المجموعة بالكامل كالتالي:

1- مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يحتاج منتخب مصر لحصد نقطتين من المباراتين القادمتين والتي سيلتقي خلالهم مع جيبوتي خارج ملعبه، وغينيا بيساو على ملعب استاد القاهرة الدولي يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

ويتنافس منتخب مصر مع بوركينا فاسو على حسم بطاقة التأهل للمونديال وبالتالي في حال فوز منتخب مصر في مباراة واحدة من المعسكر المقبل أو خسارة بوركينا أي نقاط، سيحسم منتخبنا الوطني التأهل إلى المونديال.

مكان مباراة مصر وجيبوتي 

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وتفادي أي اعتراضات رسمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المغرب. 

ستكون المباراة في شهر أكتوبر المقبل، وهي خطوة تعكس حرص "فيفا" على تنفيذ عدالة المنافسة بين الفرق المشاركة.

قد يبدو القرار مفاجئًا للبعض، خاصةً بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره الجيبوتي لإقامة المباراة في القاهرة. ومع ذلك، فإن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، قرر الالتزام بقرار "فيفا" لتفادي أية طعون محتملة من منتخب بوركينا فاسو. حيث يأتي منتخب بوركينا فاسو في المرتبة الثانية للمجموعة ويلاحق منتخب مصر في جدول الترتيب، مما زاد من حساسية الموقف بالنسبة للاتحاد المصري.

موعد مباريات مصر المقبلة 

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة، يوم 6 أكتوبر 2025 خارج الديار.

فيما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو في الثالث عشر من شهر أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، على استاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر مباراة مصر وجيبوتي ترتيب مجموعة مصر تصفيات كأس العالم 2025 مكان مباراة مصر وجيبوتي

