وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
رياضة

مجدي عبد الغني يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر.. تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً مثير بشأن أداء لاعيبي المنتخب المصري. 

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك:"هل نرضى بالنتيجة حتى لو الأداء ضعيف؟ ولا الأهم إن الأداء يقنع حتى لو النتيجة مش على قد التوقعات؟".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على الأراضي المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب جيبوتي جميع مبارياته في التصفيات بالمغرب، غير أن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، كان قد اتفق في وقت سابق مع الاتحاد الجيبوتي على إقامة اللقاء في القاهرة.

ورغم هذا الاتفاق، فضل مسئولو اتحاد الكرة الالتزام بقرار الفيفا وإقامة المواجهة في المغرب، لتفادي أي اعتراضات محتملة من منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل وصافة المجموعة، والذي قد يطعن على إقامة المباراة بالقاهرة بدعوى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن المنتخب المصري لم يحسم بطاقة التأهل رسميًا بعد.

ويتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة حصدها من 8 مباريات، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت مصر بجيبوتي في افتتاح مشوار التصفيات انتهت بفوز كاسح للفراعنة بسداسية نظيفة.

مجدي عبد الغني

