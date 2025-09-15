قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
عبدالله هشام

استقبلت وزارة الشباب والرياضة اليوم بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2006، عقب عودتهن من أنجولا بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للشابات، والتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وحضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ممثلًا عن الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والأستاذة عبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتمكنت نجمات منتخبنا الوطني من تحقيق إنجاز قاري جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات كرة اليد المصرية، بعد الفوز المستحق في المباراة النهائية على منتخب غينيا بنتيجة 25 – 22، ليتوجن باللقب الإفريقي عن جدارة ويضمنّ التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبات المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي تحققها الرياضة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية، ورعاية الدولة لأبنائها الرياضيين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الفوز يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة كرة اليد المصرية، ويجسد عزيمة وإرادة الشباب المصري في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل القارية والدولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لتهيئة المنتخب للاستعداد الجيد لكأس العالم المقبلة وتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الرياضة منتخب مصر منتخب مصر لليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

السيسي

برلماني: مصر ستظل دائمًا صوت الحكمة والاتزان ودرعًا واقيًا للأمة

السيسي

مستقبل وطن: السيسي عبر بصدق عن إرادة الأمة العربية والإسلامية في رفض التهجير وحماية فلسطين

تيسيطر مطر

إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي «شاملة وواقعية» وعبرت عن نبض الشارع العربي وجسدت آمال وطموحات الشعوب العربية

بالصور

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد