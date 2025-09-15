وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم

استقبلت وزارة الشباب والرياضة اليوم بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2006، عقب عودتهن من أنجولا بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للشابات، والتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وحضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ممثلًا عن الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والأستاذة عبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتمكنت نجمات منتخبنا الوطني من تحقيق إنجاز قاري جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات كرة اليد المصرية، بعد الفوز المستحق في المباراة النهائية على منتخب غينيا بنتيجة 25 – 22، ليتوجن باللقب الإفريقي عن جدارة ويضمنّ التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبات المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي تحققها الرياضة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية، ورعاية الدولة لأبنائها الرياضيين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الفوز يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة كرة اليد المصرية، ويجسد عزيمة وإرادة الشباب المصري في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل القارية والدولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لتهيئة المنتخب للاستعداد الجيد لكأس العالم المقبلة وتحقيق إنجازات جديدة تليق باسم مصر.