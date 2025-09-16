مصرع 50 لاجئا سودانيا في حريق على متن قارب قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا إثر اندلاع حريق في قارب كان يقل 75 لاجئا سودانيا، قبالة السواحل الليبية، يوم الأحد الماضي.

وقالت المنظمة في بيان إن 24 ناجيا فقط تم إنقاذهم في الحادث المأساوي، وقد تلقوا الدعم والرعاية الطبية العاجلة من فرقها المختصة.

ويأتي هذا الحادث ليؤكد مجددا المخاطر المتزايدة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون الذين يسلكون طرق الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، في محاولة للوصول إلى أوروبا، هربا من الصراعات والفقر.

وبحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، كان يقيم في ليبيا حتى فبراير 2025 نحو 867,055 مهاجرا من 44 جنسية مختلفة، ما يعكس حجم التحديات الإنسانية في البلاد.