دخل التاريخ وإيده في جيبه.. من هو صاحب فضية الرماية بأولمبياد باريس 2024؟

لاعب الرماية يوسف ديكيتش.. بدون معدات خاصة بلعبة الرماية، واضعًا يده في جيبه، جذب لاعب الرماية التركي يوسف ديكيتش أنظار العالم في أولمبياد باريس 2024، وليس لفوزه بالميدالية الفضية بالرماية، ولكن جذب الأنظار بسبب قيامه باللعب بدون معدات الرماية.

ووقف لاعب الرماية التركي يوسف ديكيتش بثقة تامة أثناء قيامه باللعب في أولمبياد باريس 2024، وظهر اللاعب التركي بدون أن يرتدي غطاء العين أو واقيات الأذن، كما وضع يده في جيبه أثناء إطلاق النار في مسابقة الرماية بمسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار.

لاعب الرماية يوسف ديكيتش

لاعب الرماية يوسف ديكيتش

ولفت التركي يوسف ديكيتش أنظار العالم بسبب طريقة لعبه، وفوزه بالميدالية الفضية بلعبة الرماية بأولمبياد باريس 2024، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنة اللاعب التركي بخصمه الصربي دامير ميكيتش، الذي فاز بالميدالية الذهبية، وكان يرتدي غطاءً للعين على إحدى عينيه وعدسة على الأخرى، وواق للأذن.

وأصبح لاعب الرماية التركي يوسف ديكيتش حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءل الجميع حول تاريخ اللاعب التركي، والذي شبهه البعض كونه قاتلا مأجورا، ولكن تعد هذه المرة الخامسة التي يشارك فيها يوسف ديكيتش في الأولمبياد في تاريخه، ولكن فضية 2024 هي الميدالية الأولى له في الحدث الرياضي الأقدم على الإطلاق.

من هو لاعب الرماية التركي؟

ويبلغ لاعب الرماية التركي يوسف ديكيتش 51 عامًا، فهو من مواليد يناير 1973، في مدينة "كهرمان مرعش" التركية، وعمل ضابط صف أول في الدرك التركي، ونجح الرقيب الأول والرامي التركي يوسف ديكيتش في حصد عدة ميداليات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2013.

كما مثل اللاعب يوسف ديكيتش تركيا في الألعاب الأوليمبية 4 مرات سابقًا، فهو نافس في الألعاب الأولمبية في دورات بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، دون أن يحقق إنجازات وقتها، قبل أن ينجح هذه المرة في حصد أول ميدالية في تاريخ تركيا بالألعاب الأوليمبية في منافسات الرماية بأولمبياد باريس 2024.

التركي يوسف ديكيتش

وحقق التركي يوسف ديكيتش رقمًا قياسيًا عالميًا في لعبة الرماية في بطولة العالم العسكرية CISM عام 2006، وأحرز ميدالية برونزية في نهائي كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 2012، كما شارك في منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار رجال في دورة الألعاب الأولمبية 2012، وشارك في سباق المسدس 50 مترًا دون أن يتأهل إلى الدور النهائي.

وفاز اللاعب التركي يوسف ديكيتش مرتين ببطولة العالم في الرماية، وحسم سباقات المسدس القياسي 25 مترًا، والمسدس المركزي 25 مترًا، ووفقًا لصحيفة "Akşam" التركية، فإن اللاعب يوسف ديكيتش رامٍ متمرس، وضابط صف أول في الدرك التركي، وأصبح يوسف ديكيتش أسطورة بين المتنافسين الرجال في الأولمبياد بالوقت الحالي.

معدات لعبة الرماية

ويلجأ معظم الرماة لاستخدام سماعات لحماية الأذن عند الرماية، كما يرتدون نظارات متخصصة تحجب الرؤية في عين واحدة، حتى لا يضطر المتنافسون لإبقائها مغلقة، وأحيانًا تتميز بعدسات ملونة للمساعدة على تقليل وهج الأضواء أو ما يسمى بالحاجب فوق عين واحدة، وذلك للحصول على تركيز أفضل للعين التي تنظر إلى أسفل المشاهد.

ويذكر أن يوسف ديكيتش، قال في تصريح له لإحدى المحطات الإذاعية التركية، إنه في حين يستخدم معظم الرماة عينًا واحدة، فإنه يفضل استخدام كلتا العينين، مضيفًا: "أعتقد أن الرماية بعينين أفضل، لقد أجريت الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع، لذلك لم أكن بحاجة إلى المعدات".