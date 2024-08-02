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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طب الأزهر تنجح في استئصال ورم بالقولون بتقنية جديدة دون الحاجة للجراحة

الطاقم الطبي
الطاقم الطبي

نجح فريق مناظير الفراغ الثالث بوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بمستشفى باب الشعرية الجامعي بطب الأزهر من استئصال ورم سرطاني بحجم ٤ سم بالقولون المستعرض بتقنية تشفية الأورام السطحية ESD دون الحاجة للجراحة.

طب الأزهر تنجح في استئصال ورم بالقولون بتقنية تشفية الأورام ESD 

كانت المريضة البالغة من العمر ٦٨ عامًا قد تم تحويلها لوحدة مناظير الجهاز الهضمي تعاني من نزيف من القولون، وبالفحص المبدئي بمنظار القولون تبين وجود ورم في الطبقات السطحية للقولون المستعرض بطول ٤ سم، وأظهرت نتيجة الباثولوجي للعينة المبدئية وجود خلايا متحورة بالورم 
LST-G with high grade dysplasia 
وفي مثل هذه الحالات يتم تحويل المريض للجراحة لعمل استئصال جزئي للقولون وتعد من الجراحات الكبيرة؛ لكن قام الفريق الطبي بأخذ قرار استئصال هذا الورم بواسطة منظار القولون بتقنية تشفية الأورام ESD وهي إحدى تطبيقات مناظير الفراغ الثالث والتي قد تم إدخالها مؤخرًا منذ ثلاثة أشهر بوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بمستشفى باب الشعرية الجامعي.

وتم عمل استئصال كامل للورم دون جراحة بتقنية تقشير الأورام السطحية ESD  وبحواف أمان كاملة ورتق مكان تشفية الورم بواسطة ٥ كليبسات في عملية استغرقت 70 دقيقة بواسطة فريق مناظير الفراغ الثالث المكون من: د/ هاني شهاب، أستاذ مناظير الجهاز الهضمي بقصر العيني، ود/ محمد حمزة السيسي، المدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي بمستشفيات جامعة الأزهر،  ود/ أحمد الدمرداش ود/ محمد عبد السلام، وطاقم التمريض المعاون.

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وأظهرت نتيجة العينة الكاملة وجود خلايا سرطانية لم تتجاوز الطبقة السطحية للقولون وتم استئصال الورم بنجاح دون الحاجة للجراحة وتعريض المريضة لعملية استئصال جزئي للقولون مع تحويل مسار القولون  وعمل فتحة جانبية للإخراج عن طريق جدار البطن.

أتاحت هذه التقنية الحديثة ESD استئصال كامل للورم بحواف أمان كاملة دون تعريض المريضة لمخاطر الجراحة ومضاعفاتها، وفترة الإقامة الطويلة بالمستشفى؛ حيث خرجت بعد ٢٤ ساعة وعادت تمارس حياتها الطبيعية.

وتعد هذه العملية من العمليات الحديثة التي يتم إجراؤها لأول مرة بمستشفيات جامعة الأزهر، وتعد نقلة نوعية في مجال مناظير الجهاز الهضمي وفي علاج أورام الجهاز الهضمي السطحية دون جراحة، وبإجراء تداخلي محدود وفائق الدقة، ونتائج ممتازة مما يقلل من مخاطر ومضاعفات الجراحة ويحسن من جودة حياة مرضى الأورام السطحية.

يضاف هذا الإنجاز  لإنجازات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، وقسم الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب الأزهر برئاسة د. عبده الشافعي، الذي وفر كل الإمكانات لشباب القسم للتطوير وإدخال التقنيات الحديثة وبإشراف ومتابعة  رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي الدكتور السيد عمار.

الأزهر مستشفى باب الشعرية الجامعي طب الأزهر تقنية تشفية الأورام الجهاز الهضمي استئصال ورم سرطاني

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