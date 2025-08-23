قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير خارجية النرويج: مجاعة متكررة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين في غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد وزير خارجية النرويج أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية هائلة نتيجة استمرار العمليات العسكرية ونقص الإمدادات الأساسية، واصفًا الوضع هناك بأنه "مجاعة متكررة" تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

انتقادات مباشرة لإسرائيل

وأوضح الوزير النرويجي أن إسرائيل تواصل شن هجمات مكثفة على المناطق المتبقية من مدينة غزة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تؤوي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم نتيجة القصف والتدمير المستمر.

دعوات دولية للتحرك العاجل

ويأتي هذا التصريح في إطار تحذيرات متزايدة من منظمات دولية وشخصيات دبلوماسية حول خطورة الوضع الإنساني في غزة، وسط مطالبات بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين.

النرويج وزير خارجية النرويج القاهرة الإخبارية

