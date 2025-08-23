وزير خارجية النرويج: مجاعة متكررة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين في غزة

أكد وزير خارجية النرويج أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية هائلة نتيجة استمرار العمليات العسكرية ونقص الإمدادات الأساسية، واصفًا الوضع هناك بأنه "مجاعة متكررة" تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

انتقادات مباشرة لإسرائيل

وأوضح الوزير النرويجي أن إسرائيل تواصل شن هجمات مكثفة على المناطق المتبقية من مدينة غزة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تؤوي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم نتيجة القصف والتدمير المستمر.

دعوات دولية للتحرك العاجل

ويأتي هذا التصريح في إطار تحذيرات متزايدة من منظمات دولية وشخصيات دبلوماسية حول خطورة الوضع الإنساني في غزة، وسط مطالبات بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين.