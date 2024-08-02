تعرف على موعد ومكان جنازة المنتج الفني تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا تنعى فيه المنتج الفني تامر فتحي، وكشفت فيه موعد ومكان صلاة الجنازة بعد رحيله منذ قليل متأثرا بإصابته.

وجاء في البيان:" ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني تامر فتحي- الذي وافته المنية في حادث أليم رفقة المغفور لهم بإذن الله الزملاء المنتجين / حسام شوقي، محمود كمال، فتحي اسماعيل.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لهم بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأسرهم والأسرة الفنية بالصبر والسلوان".

وكشف البيان موعد الجنازة موضحا: “غداً الموافق 2/8/2024 بعد صلاه الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ثم التحرك لمدافن بطريق الفيوم مدخل ٥”.

أصدرت الشركة المتحدة نعيا للمنتج الفني الراحل تامر فتحي، الذي توفي إثر حادث أليم أمس الخميس، بعدما تدهورت حالته الصحية.

وحرصت الشركة المتحدة في بيانها على تقديم واجب العزاء لأسرة المنتج الفني بشركة سينرجي الراحل، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسرته .

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول.

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب .