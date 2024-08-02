شركات الطيران الأفريقية أقوى أداء بين خطوط التجارة العالمية| تفاصيل

أظهر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، خلال تقريره الأخير الصادر حول بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2024، أن شركات الطيران في إفريقيا حققت نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.8% على أساس سنوي في يونيو، لتسجل أقوى أداء بين جميع خطوط التجارة. وزادت السعة في يونيو بنسبة 23.8% على أساس سنوي.

حيث وارتفع الطلب على سوق إفريقيا وآسيا بنسبة 37.5% مقارنةً بشهر يونيو 2023.

وأشار تقرير إياتا، أن شركات طيران الشرق الأوسط سجلت نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.8% على أساس سنوي في يونيو. وقد شهد سوق الشرق الأوسط-أوروبا أداءً مميزاً بشكل خاص، حيث سجل نمواً بنسبة 30.2%، متفوقاً على سوق الشرق الأوسط-آسيا الذي نما بنسبة 15.1% على أساس سنوي. وارتفعت السعة في يونيو بنسبة 6.9% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي، حيث بلغت 17.0% على أساس سنوي في يونيو. وسجل خط التجارة بين إفريقيا وآسيا نمواً بنسبة 37.5% على أساس سنوي، بينما ارتفع الطلب على خطوط التجارة أوروبا-آسيا، وداخل آسيا، والشرق الأوسط وآسيا بنسبة 20.3% و21.0% و15.1% على التوالي. وقد رافق ذلك زيادة في السعة بنسبة 10.7% على أساس سنوي.

في حين سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق، حيث بلغ 9.5% على أساس سنوي في يونيو. وارتفع الطلب على خط التجارة بين أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 6.7%، بينما سجل خط آسيا-أمريكا الشمالية، وهو أكبر خط تجاري في العالم، نمواً بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وهو أكبر زيادة سنوية خلال خمسة أشهر. وارتفعت السعة في يونيو بنسبة 6.0% على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 16.1% على أساس سنوي في يونيو. وزاد الشحن الجوي داخل أوروبا بنسبة 16.7% مقارنةً بشهر يونيو 2023، ليحقق نمواً سنوياً مكوناً من رقمين للشهر السادس على التوالي. كما شهدت خطوط التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا زيادة في الطلب بنسبة 30.2% و20.3% على التوالي. وزادت السعة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.1% على أساس سنوي في يونيو، مع زيادة في السعة بنسبة 15.5% على أساس سنوي. جدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية سجلت ثاني أعلى زيادة في الطلب الدولي بنسبة 17.2% في يونيو، بزيادة قدرها 6.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.