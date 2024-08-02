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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وجعت قلوب النجعاوية .. الغيبوبة أنهت حياة "بسملة" قبل تحقيق حلمها بدخول الجامعة

الطالبة بسملة مجدى
الطالبة بسملة مجدى السفرى

بعد أكثر من شهر ودعوات لا تنقطع بالشفاء لطالبة الثانوية العامة المجتهدة ذات الخلق الرفيع" بسملة مجدى السفرى"، استسلمت روح الطالبة ورحلت إلى خالقها ، بعد فترة من المعاناة والصراع مع مرض غريب داخل المستشفيات بمحافظتى قنا وسوهاج، لتدفن في مقابر أسرتها بنجع حمادى.

الطالبة التي يعرف عنها الجميع حسن خلقها وطيب معاملتها مع الجميع، جعلت الجميع يهتم لأمر إصابتها بوعكة صحية خلال امتحانات الثانوية العامة، التي لم تستطع استكمالها، بعد دخولها فى غيبوبة وحالة نادرة لمرض غريب، استدعى بقائها فى المستشفى بين الأشعات والتحاليل والأدوية التي لم تنقطع ولم تجدى نفعاً فى نهاية الأمر، فقد استسلم الجسد الهزيل وصعدت الروح إلى السماء.

 

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فترة العلاج فى المستشفى، كانت بالنسبة للكثير من أقارب وأصدقاء الطالبة الراحلة، فترة علاج وسوف تعود طالبة الثانوية العامة لحياتها الطبيعية وتستكمل امتحاناتها فى العام القادم، مع دعواتهم التى لم تنقطع، ظناً منهم بأن الأعراض التى تعانى منها، سوف تتعافى منها بعد الحصول على فترة كافية من العلاج والراحة.


وجعتى قلوبنا يا بسملة

 

صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدورها تحولت إلى دفتر عزاء مفتوح، لنعى الفتاة الراحلة، لكن جملة " وجعتي قلوبنا يا بسملة" سادت معظم الصفحات، للتعبير عن حالة الحسرة والألم بين أقاربها وأصدقائها، أو حتى المتابعين لقصتها منذ إصابتها بوعكة صحية خلال امتحانات الثانوية العامة.

جنازة الطالبة الراحلة، خرجت في مشهد مهيب من امام منزلها في منطقة الشيخ عمران بنجع حمادى، لتدفن في مقابر الأسرة، بمشاركة كبيرة من أهالي المنطقة وسط حالة من الحزن الذى ساد وجوه الرجال، وصرخات النساء التي لم تنقطع على عروس الجنة التي لم كانت تحلم بدخول الجامعة قبل أن تدخل في غيبوبة أبدية.

والدها انهار فى البكاء عقب كلمات بسيطة سطرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمنت أوجاع عبرت عنها كلمات " الحمد لله على كل شيئ..قرة عيني في ذمة الله"، لم يكن وحده الذى لم يتحمل الصدمة، فوالدتها تعانى لوعة الفراق، وأصدقائها لا تقطع آهاتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إدارة نجع حمادي التعليمية تنعى الطالبة

 

الإدارة التعليمية بمدينة نجع حمادي، لم تكن بعيدة عن هذا الحدث المفجع للكثير، خاصة وانها كانت على قوة الإدارة خلال مرضها أثناء امتحانات الثانوية العامة، حيث نعت الطالبة فى بيان مقتضب وحزين، مع دعوات بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم ذويها الصبر.

 

وكانت بسملة مجدى السفري، طالبة بالصف الثالث الثانوي 19 عاماً، ومقيمة بمنطقة الشيخ عمران بنجع حمادي، أصيبت بوعكة صحية خلال فترة الامتحانات، ما استدعى نقلها إلى المستشفى ومنها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لخطورة حالتها الصحية والتي كانت تستدعى نقل دم بشكل دائم، وسط محاولات طبية لا تتوقف على مدار اكثر من شهر، لكنها فارقت الحياة صباح الخميس الأول من شهر أغسطس.

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