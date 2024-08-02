قرار جديد بشأن "الخبز المدعم" وخفض أسعار 14 سلعة تموينية.. تفاصيل

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عدة قرارات تخص تكلفة الخبز للمخابز البلدية للرغيف المدعم، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، بإلإضافة إلي تغيير أسعار 14 سلعة تموينية داخل المجمعات الاستهلاكية.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس 1 من أغسطس الجاري، تخفيض أسعار 14 صنفًا من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلي، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تعديل تكلفة الخبز المدعم

وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، توجيه وزاري جديد حمل رقم 25، بشأن تكلفة الخبز للمخابز البلدية للرغيف المدعم، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، والذي نص علي تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين العام والخاص.

ذلك في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1595 لسنة 2024م، والمتضمن تحديد أسعار تداول المواد البترولية ومنها السولار، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود السولار في عملية التصنيع والإنتاج.

تصنيع الخبز المدعم

ووفقًا لقرار وزير التموين، فإن إجمالي تكلفة التصنيع تشمل ما يسدده المواطن 20 قرشًا/للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال، ونوع الوقود المستخدم وتكلفة التصنيع بعد خصم الفوارة، وإجمالي تكلفة تسليم الرغيف وما يسدده المواطن عن الرغيف.

وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى سداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدى مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدى.

تكلفة الخبز المدعم

وتم توجيه القرار للمديريات لإعلام كافة أصحاب المخابز البلدية في جميع أنحاء الجمهورية أنه بالنسبة للتكلفة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/8/2024 بموجب التوجيه الوزاري، ستكون كالتالي:

أولًا: ماو سولار طرى يأخد 39 جنيهًا على كل شيكارة 50 كيلو من البنك، أو 173 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرشًا من المواطن، وهذا الحساب يتم ايداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثانيًا: ماو الملدن السولار يأخذ 54 جنيهًا من البنك على كل شكاره دقيق 50 كيلو، أو 128.50 قرشًا على كل رغيف ينتج، وهذا الحساب يتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثًا: حساب مجر سولار يأخد 28.25 جنيهًا على الشيكارة 50 كيلو من البنك، أو 147.50 قرشًا على كل رغيف مبيعات + 20 قرشًا من المواطن، وهذا الحساب يتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

رابعًا: ماو غاز طرى يأخد 20 قرشًا من المواطن، ويورد على كل شوال 50 كيلو 128.50 جنيهًا للهيئة العامة للسلع التموينية، أو 2.65 قرشًا على كل رغيف مبيعات.

خامسًا: ماو ملدن غاز طبيعي يأخذ 20 قرشًا من المواطن ويتم توريد 18.48 على كل شكاره دقيق 50 كيلو، أو 128.50 قرشًا عند كل رغيف ينتج، وهذا الحساب يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن.

سادسًا: مجر غاز طبيعي يأخد 20 قرشًا من المواطن ويتم توريد 25 جنيهًا على كل شيكارة 50 كيلو، أو 138.50 قرشُا على كل رغيف مبيعات.

تخفيض أسعار 14 سلعة تموينية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ يوم أمس الخميس 1 أغسطس، قرارا بتخفيض أسعار 14 صنفًا من السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية المخفضة، لشهر أغسطس الجاري، داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كالاتي:

- سعر لتر زيت الطعام الخليط بـ 61 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا.

- زيت الطعام ذرة وزن 2.2 لتر بـ 213 جنيهًا بدلاً من من 265 جنيهًا.

- عبوة زيت ذرة 1.6 لتر بـ 160 جنيهًا بدلاً من 200 جنيهًا.

- عبوة زيت ذرة وزن 800 جرام بـ 83 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا.

- زيت طعام عباد عبوة 2.2 لتر بـ 181 جنيهًا بدلًا من 230 جنيهًا.

- عبوة زيت عباد 1.6 لتر بـ 135 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا.

- عبوة زيت عباد وزن 800 جرام بـ 71.5 جنيهًا بدلًا من من 88 جنيهًا.

- عبوة زيت عباد وزن 750 جرام بـ 61.5 جنيهًا بدلًا من 73 جنيهًا.

- عبوة زيت طعام ذرة وزن 500 جرام بـ 42 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

- عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو بـ 131 جنيهًا بدلًا من 153 جنيهًا.

- عبوة المسلي 700 جرام بـ 70 جنيهًا بدلًا من 78 جنيهًا.

- السمن الصناعي وزن 1.5 كيلو جرام بسعر 128 جنيهًا بدلًا من 145 جنيهًا.

- عبوة سمن وزن 700 جرام بسعر 61 جنيهًا بدلًا من 68 جنيهًا.

- سعر الأرز المحلي بـ 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 26 جنيهًا.