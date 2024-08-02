حملات نظافة مكبرة بمدينة الزينية شمال الأقصر

أوضح العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز بالتنسيق مع المهندسة هدية ثابت الدرديرى مدير عام النظافة بالمحافظة برفع 64 طن مخلفات من الطريق الصحراوى الشرقي ونقلها إلي المدفن الصحي بمعدات مركز الزينية.



وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برفع 47 طن من المخلفات الصلبة وتم التفتيش على خطوط سير القلابات للتأكد من وجود ختم المقلب الصحي علي خط السير لضمان عدم رمي المخلفات خارج المقلب.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل، وتكثيف أعمال تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ورفع المعاناة عنهم .