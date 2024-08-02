قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

صدى البلد

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ  بجولة تفقدية  داخل نطاق مدينة الأقصر لمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والتى تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءًا للمواطنين.

محافظ الأقصر يستقبل عضو الحزب الشيوعي الصيني قبل إطلاق معرض رحلة عبر الحضارات


واستهل محافظ الأقصر جولته الذى رافقه خلالها اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر بمتابعة أعمال رفع كفاءة وزيادة زراعة المسطحات الخضراء بكورنيش النيل بمنطقة مرحبا، حيث تم زراعة 250 شتلة متنوعة بحوض الزرع أمام ميدان مرحبا وعمل ممر من الرخام .

وأكد محافظ الأقصر على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

كما أوضح رئيس مدينة الأقصر انه يتم زراعة عدة نباتات متنوعة منها 100 صبار اوفربيا و 100 النترا جامبو و 15 جهنميه مقزمة و٥ شمعدان  بالإضافة إلى 5 صبار ايفري.

شارك بالجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

IMG-20240802-WA0011
IMG-20240802-WA0011
IMG-20240802-WA0012
IMG-20240802-WA0012
IMG-20240802-WA0008
IMG-20240802-WA0008
IMG-20240802-WA0010
IMG-20240802-WA0010
IMG-20240802-WA0009
IMG-20240802-WA0009
الأقصر محافظ الأقصر المبادرة الرئاسية كورنيش النيل المتابعة الميدانية مدينة الأقصر رئيس مدينة الأقصر التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

موضوعات متعلقة

محافظ الأقصر يستقبل عضو الحزب الشيوعي الصيني قبل إطلاق معرض رحلة عبر الحضارات

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

صدمتهم سيارة طائشة.. مصرع شقيقتين وإصابة والدهم في حادث بالمنوفية

بعد زيارة لبنان.. وزير دفاع بريطانيا يصل إلى إسرائيل لبحث مساعي التهدئة

اصابة 5 أشخاص في انقلاب ميني باص أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد

الزراعيين: مشروع المانجروف يحول سواحل البحر الأحمر إلى مركز عالمي للسياحة البيئية

مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-