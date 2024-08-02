حملة ترامب الانتخابية تجمع 138.7 مليون دولار في يوليو الماضي

قالت حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو، مما يجعل إجمالي النقد لديها 327 مليون دولار في نهاية الشهر الذي نجا فيه الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال.

وكان جمع التبرعات في يوليو أعلى 24 بالمئة من 111.8 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في يونيو، وكان من المتوقع أن تحفز محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو خلال تجمع بولاية بنسلفانيا المساهمات في الحملة.

وقالت حملة ترامب الشهر الماضي إنها جمعت 331 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزة 264 مليون دولار جمعتها حملة المرشح الديمقراطي آنذاك والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال نفس الفترة.

كان من المتوقع أن تحفز محاولة الاغتيال ضد ترامب في 13 يوليو في تجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا مساهمات الحملة. كان جمع التبرعات لترامب قد ارتفع في السابق عندما أدين في أواخر شهر مايو بتهمة الجناية المتعلقة بدفع أموال الصمت إلى نجم إباحي قبل انتخابات عام 2016.

كانت حملة ترامب قد قالت الشهر الماضي إنها جمعت 331 مليون دولار في الربع الثاني ، حيث بلغت 264 مليون دولار أن حملة المرشح الديمقراطي آنذاك والرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت في نفس الفترة.

أنهى بايدن عرض إعادة انتخابه في 21 يوليو وأيد نائب الرئيس كامالا هاريس للتصويت في 5 نوفمبر ضد ترامب. جاء انسحاب بايدن من السباق وسط أسئلة حول عمره وصحته في أعقاب أداء نقاش متعثر ضد ترامب في أواخر يونيو.

قامت هاريس منذ ذلك الحين بإعادة تنشيط حملة تعثرت بشكل سيء وسط شكوك الديمقراطيين حول فرص بايدن في هزيمة ترامب أو قدرته على الاستمرار في الحكم لو فاز بها.

قالت حملة هاريس الانتخابية يوم الأحد إنها جمعت 200 مليون دولار ووقعت 170،000 متطوع جديد في الأسبوع الأول بعد أن أصبحت المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي.