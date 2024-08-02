تشغيل الأسواق الحضارية ومواقف النقل الجماعي بقرى حياة كريمة.. التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 95 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 26 يوليو الماضي وحتي الخميس 1 أغسطس الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 26 يوليو*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خطاباً من السيد/ ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي للتهنئة بمناسبة توليها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة، وأعرب ستيفان جمبرت عن تطلع البنك الدولي لمواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وعلى رأسها اللامركزية ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.

*السبت 27 يوليو*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة عن التقدم في أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية، وتقييم أداء المحافظات في تنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف النقل الجماعي ونقاط الإطفاء بقرى "حياة كريمة "، وكذا موقف تأثيث وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاءها في إطار مشروعات المرحلة الاولى ، معلنًة عن الانتهاء من تنفيذ ٢٩٢ مشروع من مشروعات الادارة المحلية وجاري نهو ٥٩ مشروع، حيث شملت المشروعات المنتهية ١١٧ نقطة اطفاء، ١٠٠ سوق ، ٧٥ موقف نقل جماعي، مشيرة إلي أنه في إطار تسريع وتيرة تشغيل هذه المشروعات واستفادة مواطني قرى حياة كريمة منها، فقد تم بالفعل تشغيل ٢٧ موقف نقل جماعي، ٢٦ نقطه إطفاء، و١٩ سوق حضري وجاري التنسيق مع المحافظات لسرعة تشغيل باقي المشروعات وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.

*الأحد 28 يوليو*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أول جولة ميدانية لها بالمحافظات عقب توليها المسئولية، يزيارة تفقدية لمحافظة الجيزة حيث تفقدت مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية للطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومحيطهما، وشملت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة متابعة أعمال التجميل والتطوير الجارية وأعمال المرافق بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للأهرامات، حيث تم تفقد عدد من المناطق وذلك أسفل الممشى السياحي، وميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، إلى جانب مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف الكبير .

وأجرت الدكتورة منال عوض جولة تفقدية بحضور محافظ الجيزة داخل مركز سقارة وذلك في معامل الحاسب وقاعات وورشة العمل وقاعات التدريب والمبني السكني ومباني الخدمات والمطعم وأماكن الإقامة والإعاشة للمتدربين المترددين علي المركز من الوزارة والمحافظات علي مدار العام خلال تنفيذ الخطة التدريبية السنوية ، ورصدت الدكتورة منال عوض عدد من السلبيات وأوجه القصور داخل بعض المباني بمركز سقارة خاصة أعمال النظافة والفندقة ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتحقيق العاجل في تلك السلبيات والقصور ومحاسبة المسئولين عنها من العاملين بمركز سقارة .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر المحافظة في ختام جولتها الميدانية لمحافظة الجيزة، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح علي مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة ، وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الجيزة ، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها .

*الاثنين 29 يوليو*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة وضم كل من النائب أحمد الحديدي والنائب وليد فرعون أعضاء اللجنة ، كما حضر اللقاء النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والنائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب بمجلس النواب ، كما التقت وزيرة التنمية المحلية مع النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من بنك مصر برئاسة د.أحمد القاضي رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية والأستاذة مها مروان رئيس التسويق وعلاقات الشركات والهيئات الحكومية ومديري عموم الائتمان المركزي والاستثمارات العقارية والبرامج التمويلية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

*الثلاثاء 30 يوليو*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولي من تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي انطلقت في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الجاري 2024، معلنة أن إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها من تعديات "خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 23" والتي بلغت حوالي 3403 حالة في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدان، مشيرًة إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة بما يحقق التكامل بين كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اتفق الطرفان على استكمال مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية والذي يستهدف محافظات مصر لبناء قدراتهم التمويلية دعما لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والذي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الأولى منه في محافظة دمياط بالشراكة والتنسيق مع الدكتورة منال عوض وقت توليها منصب محافظ دمياط، والذي لاقى استحسان وقبول من أهالي المحافظة من شركات وأفراد وطلبة جامعات، حيث تم تعريفهم بالخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في الاقتصاد وفي حياتهم وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

*الأربعاء 31 يوليو*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان، في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض لمنهجية إعداد برنامج التنمية البشرية 2024-2027، والذي تم إعداده في ضوء رؤية «مصر 2023» وتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ عدد من توجيهات السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التي تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية والتي تم التأكيد عليها خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع السادة المحافظين وكذا متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين.

*الخميس 1 أغسطس*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة ودعم جهود التنمية علي أرض المحافظات ، وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية ، واستعراض الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام 2024/2025 حيث بلغ جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت حوالي 3,060 مليار جنيه.

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