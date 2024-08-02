لبنان يشدد على إنهاء احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري

لعودة الهدوء الي الجنوب..

جدد القائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة هادي هاشم تمسك لبنان بالشرعية الدولية، ورفضه الحرب، وإلتزامه الكامل القرار ١٧٠١.

وفي تصريحات له؛ شدد هاشم على أن "الشرط الأول والأساس لأي مبادرة أو مسعى للتهدئة في الجنوب، هو إنهاء احتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، وإيجاد حلّ لتحفظات لبنان على كل النقاط على طول الخط الأزرق، ووقف الإنتهاكات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية".

وأدان لبنان الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وآخرها عملية الاغتيال في العاصمة الإيرانية، ما يؤكّد نوايا إسرائيل العدوانية، وعزمها توسيع بقعة الصراع، داعيا مجلس الأمن الى تعديل مقاربته قبل فوات الأوان.