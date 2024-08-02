تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى التابع لدار الأوبرا

تحدث الموسيقار فتحي سلامة، عن تفاصيل افتتاح الدورة الـ32 لمهرجان القلعة الدولي التابع لدار الأوبرا المصرية، قائلا: الفاعليات الخاصة به تنطلق في الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس.

وأوضح فتحي سلامة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المهرجان سيكون ملئ بالحيوية والروح، حيث ستتواصل الفاعليات على مدار 14 يوم متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس.

وأكمل: الفعاليات تتضمن هذا العام 31 حفلاً، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضح أنه سيشارك في الدورة الجديدة من مهرجان القلعة الـ32 تحت مسمى «الصوفية مقابل الحداثة»، وبمشاركة الشيخ محمود التهامي.

وأكمل: تم العمل على تطوير مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الحالية بشكل جديدة، متابعا: نحن نستهدف تقديم تجارب ومفاجآت فنية، تلبي متطلبات كافة الفئات العمرية.