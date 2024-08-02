قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى التابع لدار الأوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدث الموسيقار فتحي سلامة، عن تفاصيل افتتاح الدورة الـ32 لمهرجان القلعة الدولي التابع لدار الأوبرا المصرية، قائلا: الفاعليات الخاصة به تنطلق في الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس.

 

وأوضح فتحي سلامة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المهرجان سيكون ملئ بالحيوية والروح، حيث ستتواصل الفاعليات على مدار 14 يوم متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس.

 

وأكمل: الفعاليات تتضمن هذا العام 31 حفلاً، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 

وأوضح أنه سيشارك في الدورة الجديدة من مهرجان القلعة الـ32 تحت مسمى «الصوفية مقابل الحداثة»، وبمشاركة الشيخ محمود التهامي.

 

وأكمل: تم العمل على تطوير مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الحالية بشكل جديدة، متابعا: نحن نستهدف تقديم تجارب ومفاجآت فنية، تلبي متطلبات كافة الفئات العمرية.

 

  

مهرجان القلعة الدولي مهرجان القلعة دار الاوبرا المصرية أغسطس الثقافية الخارجية الشيخ محمود التهامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

ترشيحاتنا

الضحية الرابعة.. جثمان المنتج الفني تامر فتحي يصل مسجد الشرطة

بكفالة.. إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد من قسم شرطة التجمع

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في تصادم أتوبيس ونقل في مطروح

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

قرار جديد بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم.. وهذه عقوبة المتلاعبين

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-