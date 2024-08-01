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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود التهامي يقدم الأناشيد والابتهالات بأوبرا دمنهور ضمن المهرجان الصيفي.. غدا

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا يحييه المنشد محمود التهامي وفرقته، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور.


وذكرت دار الأوبرا المصرية-في بيان اليوم الخميس أن برنامج الحفل يتضمن تقديم باقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات والمدائح النبوية، التي تعبر عن التراث الصوفي الأصيل وتهدف إلى تعزيز المحبة بأسلوب وصوت التهامي البديع .


وأشارت دار الأوبرا المصرية إلى أن الشيخ محمود التهامي نشأ وتربى في عائلة دينية معروفة بالصعيد ووالده الشيخ ياسين التهامي المنشد الديني المعروف، اشتهر بأداء العديد من الأناشيد والمدائح والابتهالات الصوفية بأسلوبه الفريد، والذي ساهم في تميزه وتحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة، كما أحيا العديد من الحفلات في الدول العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية، حاز على لقب سفير الثقافة فى الوطن العربى من الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافي بفرنسا بجانب العديد من الجوائز والتكريمات المختلفة.

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