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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشاركة قوية لطلاب جامعة طنطا بمهرجان العلمين.. حصاد منافسات كرة القدم والفنون التشكيلية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين محمود، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا عن تحقيق طلاب الجامعة المشاركين بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار العالم علمين، المركز الأول وكأس كرة القدم الخماسية بعد الفوز على جامعة كفر الشيخ في مباراة قبل النهائي والفوز في المباراة النهائية على جامعة العريش.

كما حقق الطلاب المشاركين المركز الأول وكأس الفنون التشكيلية، في إطار مشاركة الجامعات المصرية بالمهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة طنطا وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 29 / 7/ 2024 حتى 31/7/2024.

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هنأ الدكتور محمد حسين الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الأنشطة الطلابية، موجها الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة على إطلاق المهرجان بمشاركة واسعة لمؤسسات التعليم العالي والطلاب في محاور مختلفة للأنشطة الطلابية، وهو ما يسهم في تسليط الضوء على انجازات الدولة المصرية وما يشهده إقليم الساحل الشمالي من نهضة عمرانية على المستوى الانشائي وتطوير واستحداث شبكات الطرق والبنية التحتية لتشكل منظومة تنموية مستدامة بمصادر تمويلية مستحدثة،مع تنمية الوعي القومي للطلاب وتعريفهم بالجهود المبذولة على ارض الدولة المصرية، ومشيدا بأداء الطلاب في كافة المنافسات المشاركين بها.

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