قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق طبيعية لعلاج حساسية العين والوقاية منها

حساسية العين
حساسية العين

تعد حساسية العين من المشكلات الشائعة وقت التقلبات الجوية وفصل الصيف لذا يرغب البعض في معرفة حيل طبيعية تساعد في الوقاية منها وعلاجها.

 فيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي تحميك من حساسية العين هذا الربيع وفقا لما جاء في موقع raleigheyecenter
 

بسبب الشبكة والقائمة.. شاب مصري يشعل السوشيال ميديا| ماذا حدث؟

احذر.. يسبب الغدة الدرقية والكرش والسكر.. مرض خطير تظهر أعراضه بعد سنوات

ماذا يحدث عند تناول المانجو بقشرتها .. الفوائد والأضرار

ركب معاها الأسانسير وفتح عليها المطـ.ـواة.. حادثة جديدة تقلب السوشيال ميديا

1. خل التفاح
يمكن أن تساعد ملعقة كبيرة من خل التفاح في تقليل إنتاج المخاط وتطهير الجهاز الليمفاوي.

إذا كنت لا تستطيع تحمل ذلك، يمكنك ابتلاع الخل كما هو، دون تخفيفه؛ ولكن للحصول على خيار أكثر مذاقًا، حاول إضافة ملعقة كبيرة من الخل وقليل من العسل إلى كوب من الماء الساخن.
 

2. العسل المحلي
تحدث حساسية العين عندما يصنف جسمك مادة مثل حبوب اللقاح أو شعر القطط على أنها تهديد، مثل الفيروس. والأعراض مثل سيلان الأنف والعينين الدامعتين هي محاولة من جسمك لطرد المادة الغريبة من نظامك. 

يمكنك مساعدة جسمك على تعلم أن الأعشاب وحبوب اللقاح المحلية ليست قاتلة عن طريق تناول جرعات صغيرة منها، مثل اللقاح الطبيعي ونظرًا لأن النحل ينتج العسل مما يحيط بك، فمن المحتمل أن يحتوي العسل المحلي على كميات ضئيلة من حبوب اللقاح التي تؤثر عليك.
 

3. ممارسة الرياضة داخل المنزل
نعم، ربما يكون التمرين هو آخر شيء تريد القيام به عندما تشعر بالضيق، ومع ذلك فإنه يمكن أن يساعد بالفعل  فقد وجد الباحثون أن  النشاط المعتدل إلى المكثف لمدة 30 دقيقة فقط يمكن أن يؤدي إلى تخفيف كبير من حساسية العين. 
ويرجع هذا على الأرجح إلى أن التمرين ينتج تأثيرًا مضادًا للالتهابات في الممرات الأنفية، مما يساعد بشكل طبيعي في تخفيف أعراض الحساسية وإذا قررت اتباع هذا الطريق، فتأكد من ممارسة التمرين في الداخل لتقليل تعرضك لحبوب اللقاح.
 

4. البروبيوتيك
في بعض الحالات، تكون أعراض حساسية العين نتيجة لخلل في جهاز المناعة وقد يؤدي هذا إلى إصابتك بردود فعل أكثر حدة تجاه المحفزات الغريبة مثل حبوب اللقاح والغبار والعشب وتعمل البروبيوتيك على تعزيز جهاز المناعة لديك عن طريق إدخال البكتيريا المفيدة إلى الجهاز الهضمي.

يمكن العثور على مصدر جيد للبروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والكومبوتشا.
 

5. أوراق نبات القراص
يمكن أن تساعد أوراق نبات القراص بشكل طبيعي في منع قدرة جسمك على إنتاج الهيستامين، مما يقلل من الحكة والتورم وبينما قد تتمكن من العثور على أوراق نبات القراص المزروعة محليًا، فمن الأسهل عادةً شراؤها في كبسولات أو  بالأوراق . 
انقعها مع أوراق النعناع وكمية صغيرة من العسل لتحضير شاي أعشاب سيكون لذيذًا ومفيدًا.
 

حساسية العين ممارسة الرياضة جهاز المناعة فصل الصيف الحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

بعد تصريحات ضخ استثمارات في مصر.. ماذا يعني تحويل ودائع السعودية لمشروعات |تحليل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

خطيب الجامع الأزهر: ما الذي أوصلنا إلى أن تأكل النساء بأجسادهن وبأعراضهن؟

موضوعات متعلقة

حسب أعراضه.. أقوى الأدوية الفعالة في علاج القولون العصبي

بسبب الشبكة والقائمة.. شاب مصري يشعل السوشيال ميديا| ماذا حدث؟

أعشاب تعالج الالتهابات وتحميك من الأمراض المزمنة .. اكتشفها

حلويات الجمعة.. طريقة عمل البان كيك

4 عادات يومية تحميك من القولون العصبى.. تعرف عليها

طعمه شهى.. طريقة عمل الشيش طاووق| وسر التتبيلة المميزة

ركب معاها الأسانسير وفتح عليها المطـ.ـواة.. حادثة جديدة تقلب السوشيال ميديا

فلاحي ولذيذ.. طريقة عمل الفطير المشلتت بمذاق شهي

ترشيحاتنا

غدًا.. الحكم في عدم دستورية إصدار البنك المركزي التعليمات الرقابية للجهات المرخص لها

27 مليون يورو .. آرسنال يعلن رحيل نجمه إلى فولهام

تحالف عسكري بريطاني إسرائيلي ضد إيران

حقيقة فرض سوريا رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها

إحالة متهمين خطفا فتاة وتناوبا الاعتداء عليها بجوار مدرسة إلى محكمة الجنايات

تصعيد وتجديد ثقة.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط في قطاع شمال الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الفستان يثير الدهشة.. هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

بسبب الشبكة والقائمة.. شاب مصري يشعل السوشيال ميديا| ماذا حدث؟

سعر غير متوقع لـ جاكيت محمد فؤاد المتسبب في تعرضه للحسد

إطلالات نجمات أثارت الجدل خلال الأسبوع... إليسا ورانيا يوسف الأجرأ

فيديو

السقا وياسمين والعوضي.. ماذا حدث لنجوم الفن في جنازة المنتجين الثلاثة؟

هل قصدت إسماعيل هنية؟.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف باغتيال شخصية سياسية بارزة

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-