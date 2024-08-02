طرق طبيعية لعلاج حساسية العين والوقاية منها

تعد حساسية العين من المشكلات الشائعة وقت التقلبات الجوية وفصل الصيف لذا يرغب البعض في معرفة حيل طبيعية تساعد في الوقاية منها وعلاجها.

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي تحميك من حساسية العين هذا الربيع وفقا لما جاء في موقع raleigheyecenter



1. خل التفاح

يمكن أن تساعد ملعقة كبيرة من خل التفاح في تقليل إنتاج المخاط وتطهير الجهاز الليمفاوي.

إذا كنت لا تستطيع تحمل ذلك، يمكنك ابتلاع الخل كما هو، دون تخفيفه؛ ولكن للحصول على خيار أكثر مذاقًا، حاول إضافة ملعقة كبيرة من الخل وقليل من العسل إلى كوب من الماء الساخن.



2. العسل المحلي

تحدث حساسية العين عندما يصنف جسمك مادة مثل حبوب اللقاح أو شعر القطط على أنها تهديد، مثل الفيروس. والأعراض مثل سيلان الأنف والعينين الدامعتين هي محاولة من جسمك لطرد المادة الغريبة من نظامك.

يمكنك مساعدة جسمك على تعلم أن الأعشاب وحبوب اللقاح المحلية ليست قاتلة عن طريق تناول جرعات صغيرة منها، مثل اللقاح الطبيعي ونظرًا لأن النحل ينتج العسل مما يحيط بك، فمن المحتمل أن يحتوي العسل المحلي على كميات ضئيلة من حبوب اللقاح التي تؤثر عليك.



3. ممارسة الرياضة داخل المنزل

نعم، ربما يكون التمرين هو آخر شيء تريد القيام به عندما تشعر بالضيق، ومع ذلك فإنه يمكن أن يساعد بالفعل فقد وجد الباحثون أن النشاط المعتدل إلى المكثف لمدة 30 دقيقة فقط يمكن أن يؤدي إلى تخفيف كبير من حساسية العين.

ويرجع هذا على الأرجح إلى أن التمرين ينتج تأثيرًا مضادًا للالتهابات في الممرات الأنفية، مما يساعد بشكل طبيعي في تخفيف أعراض الحساسية وإذا قررت اتباع هذا الطريق، فتأكد من ممارسة التمرين في الداخل لتقليل تعرضك لحبوب اللقاح.



4. البروبيوتيك

في بعض الحالات، تكون أعراض حساسية العين نتيجة لخلل في جهاز المناعة وقد يؤدي هذا إلى إصابتك بردود فعل أكثر حدة تجاه المحفزات الغريبة مثل حبوب اللقاح والغبار والعشب وتعمل البروبيوتيك على تعزيز جهاز المناعة لديك عن طريق إدخال البكتيريا المفيدة إلى الجهاز الهضمي.

يمكن العثور على مصدر جيد للبروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والكومبوتشا.



5. أوراق نبات القراص

يمكن أن تساعد أوراق نبات القراص بشكل طبيعي في منع قدرة جسمك على إنتاج الهيستامين، مما يقلل من الحكة والتورم وبينما قد تتمكن من العثور على أوراق نبات القراص المزروعة محليًا، فمن الأسهل عادةً شراؤها في كبسولات أو بالأوراق .

انقعها مع أوراق النعناع وكمية صغيرة من العسل لتحضير شاي أعشاب سيكون لذيذًا ومفيدًا.

