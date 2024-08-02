حقيقة فرض سوريا رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها

أصدرت سفارة دمشق في بيروت بيانا بشأن الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على المواطنين اللبنانيين الراغبين في دخول سوريا.

وقالت السفارة السورية في بيانها "تداولت بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً حول فرض السلطات الرسمية السورية رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان أن هذا الخبر هو غير صحيح بالمطلق وأنه لم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سورية"، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية.

وأكدت السفارة السورية أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سوف ينشر بالوسائل الرسمية حصراً ومن ضمنها الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في لبنان بعد اغتيال فاروق شكر القيادي العسكري في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ما دعا حزب الله للإعلان عن عزمه الثأر من الضربات الإسرائيلية.