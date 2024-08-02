قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حقيقة فرض سوريا رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها

السفارة السورية
السفارة السورية

أصدرت سفارة دمشق في بيروت بيانا بشأن الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على المواطنين اللبنانيين الراغبين في دخول سوريا.

وقالت السفارة السورية في بيانها "تداولت بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً حول فرض السلطات الرسمية السورية رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان  أن هذا الخبر هو غير صحيح بالمطلق وأنه لم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سورية"، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية.
وأكدت السفارة السورية أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سوف ينشر بالوسائل الرسمية حصراً ومن ضمنها الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في لبنان بعد اغتيال فاروق شكر القيادي العسكري في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ما دعا حزب الله للإعلان عن عزمه الثأر من الضربات الإسرائيلية.

سفارة دمشق ببيروت دخول اللبنانيين إلى سوريا دخول سوريا المواطنين اللبنانيين الجمهورية العربية السورية اغتيال فاروق شكر حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

بعد تصريحات ضخ استثمارات في مصر.. ماذا يعني تحويل ودائع السعودية لمشروعات |تحليل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

خطيب الجامع الأزهر: ما الذي أوصلنا إلى أن تأكل النساء بأجسادهن وبأعراضهن؟

موضوعات متعلقة

لأكثر من ساعتين.. طائرة أمريكية تستطلع أجواء سوريا ولبنان

وكالة «تسنيم» تكذب ادعاءات أمريكا وإسرائيل حول اغتيال قائد إيراني في سوريا

ترشيحاتنا

غدًا.. الحكم في عدم دستورية إصدار البنك المركزي التعليمات الرقابية للجهات المرخص لها

27 مليون يورو .. آرسنال يعلن رحيل نجمه إلى فولهام

تحالف عسكري بريطاني إسرائيلي ضد إيران

حقيقة فرض سوريا رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها

إحالة متهمين خطفا فتاة وتناوبا الاعتداء عليها بجوار مدرسة إلى محكمة الجنايات

تصعيد وتجديد ثقة.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط في قطاع شمال الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الفستان يثير الدهشة.. هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

بسبب الشبكة والقائمة.. شاب مصري يشعل السوشيال ميديا| ماذا حدث؟

سعر غير متوقع لـ جاكيت محمد فؤاد المتسبب في تعرضه للحسد

إطلالات نجمات أثارت الجدل خلال الأسبوع... إليسا ورانيا يوسف الأجرأ

فيديو

السقا وياسمين والعوضي.. ماذا حدث لنجوم الفن في جنازة المنتجين الثلاثة؟

هل قصدت إسماعيل هنية؟.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف باغتيال شخصية سياسية بارزة

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-