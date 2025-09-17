ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها

شاركت الفنانة ليلي علوي جمهورها ومتابعيها صورا نادرة لها، من ذكريات الزمن الجميل بإطلالات مختلفة.

وكتبت ليلى علوي، معلقة على الصور، التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”: "ذكريات من اللحظة الذهبية".

وسبق أن بدأت النجمة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

الفيلم من بطولة النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.