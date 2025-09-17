بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مسئولي نادى الزمالك استقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا مع الفريق، خاصة بعد المستويات الجيدة التي يقدّمها اللاعب مع الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.

وأكد "الغندور"، أن “فيريرا” أكد لمسئولي الزمالك أن «دونجا» من العناصر الأساسية في الفريق، واستمراره سيكون إضافة للقلعة البيضاء.

وشدّد: يُرحّب "دونجا" بتجديد عقده مع الزمالك، وتنتظر إدارة القلعة البيضاء الوقت المناسب لإنهاء هذا الملف، بجانب اللاعبين الآخرين التي تنتهى عقودهم نهاية الموسم وعلى رأسهم أحمد حمدى ومحمد السيد.