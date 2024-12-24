القاعة رقم 5 تريند.. مشاهير تحت الأضواء بمحكمة جنوب الجيزة في 2024

قاعة رقم 5 في الدور الرابع بمحكمة جنوب الجيزة العتيقة التي تقع في الميدان الشهير تستحق أن يطلق عليها "قاعة المشاهير" بعدما شهدته خلال العام المنصرم 2024 من محاكمات لأشهر الفنانين والفنانات ولاعبي كرة القدم في قضايا مختلفة انتهت اغلبها بالصلح و انقضاء الدعوى.

هؤلاء المشاهير الذين شهدت "القاعة رقم 5" على وقوفهم أمام منصة القضاء هم الفنان محمد رمضان والفنانة نسرين طافش ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور وأخيرا وليس آخرا المخرج عمر زهران.

محمد رمضان

في أوائل عام 2024 تحول محيط محكمة الجيزة الى ساحة لتجمهر مئات المواطنين الذين علموا بتواجد الفنان محمد رمضان داخل المحكمة متهما في إحدى القضايا حيث وصل الفنان إلى مقر المحكمة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وبرفقته شقيقه، داخل سيارة لامبورجيني سوداء اللون، وبها خطوط ذهبية، ثم قام بالدخول إلى المحكمة من الباب الخلفي، وما أن وصل حتى تجمع الأهالي حوله، وقام باحتضانهم، ثم دخل إلى مبنى المحكمة، ومنه إلى قاعة 5 التي شهدت الجلسة، حيث جلس محمد رمضان في المقعد الأول أمام هيئة المحكمة وانتظر دوره في رول المحكمة.

على حائط قاعة 5 بمحكمة جنوب الجيزة، بشارع ربيع الجيزي، كان رول المحكمة والذي تضمن جلسة القضية رقم 8340 لسنة 2023، حاملا دور 105 متضمنا اسم «محمد رمضان محمود حجازي».

وبدأت المحكمة في سرد رول القضايا المنظورة أمامها، قضية وراء قضية، وفي منتصف الجلسات خرج محمد رمضان من القاعة وقام بالتصوير مع المواطنين سيلفي في الدور الثالث بالمحكمة وتقبيلهم واحتضانهم.

نسرين طافش

بعد عام من التردد على المحاكم حضرت الفنانة نسرين طافش في شهر مايو الماضي الى محكمة جنح مستانف اكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الكلية لحضور استئنافها على حبسها ٣ سنوات في اتهامها باصدار شيك بدون رصيد.. كانت نسرين مرتدية نظارة سوداء تحمل حقيبة وقفت بها امام هيئة المحكمة داخل قاعة رقم ٥ ليبدي دفاعها رغبة موكلته في التصالح وسداد المبلغ قيمة الشيك محل الدعوى.

قبلت الطرف الثاني وهيئة المحكمة طلب نسرين طافش بالتصالح فوضعت حقيبتها على المنصة ليظهر بداخلها مبلغ ٤ ملايين جنيه وهو ما اثار استياء ودهشة خصمتها التي ابدت اعتراضها قائلة:"هو مفيش بنوك استلم ٤ مليون جنيه ازاي في محكمة وهعدهم ازاي".

عقب انتهاء الجلسة خرجت نسرين طافش وسط حراسة مشددة ثم قضت المحكمة في نهاية الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وشرح مصدر قانوني ان الفنانة نسرين طافش لجأت الى التصالح للافلات من السجن خاصة بعد تقرير الطب الشرعي الذي اثبت ان التوقيع على الشيك هو توقيعها ولم يتعرض للتزوير او التعديل.

امام عاشور

اما في شهر نوفمبر الماضي استقبلت قاعة رقم 5 امام عاشور لاعب النادي الاهلي لنظر استئنافه على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن بالقضية المشهورة اعلاميا بـ"خناقة المول".

وحضر اللاعب في تمام الساعة العاشرة صباحا بسيارة فارهة وقال إمام عاشور فور وصوله محكمة جنوب الجيزة وتجمع المواطنين حوله: "صباح الخير .. ازيكم يا جماعة لا حول ولا قوة الا بالله في ايه يا جماعة"، ثم دخل إلي المحكمة وقام بتسليم نفسه إلي حرس المحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه.

امام هيئة المحكمة اقر طرفي القضية بالتصالح ووجه القاضي كلمات هامة كنصيحة للاعب امام عاشور قائلا:"انت المفروض تكون قدوة اهدى شوية وحافظ على النعمة اللي ربنا ادهالك" ليومئ امام مجيبا على القاضي بكلمة "حاضر" ثم خرج من المحكمة وسط حراسة مشددة منصرفا بعد انقضاء الدعوى بالتصالح.

عمر زهران

وأخيرا ومنذ ايام قليلة فتحت القاعة رقم 5 ابوابها لقضية جديدة تتصدر "التريند" حيث كان المخرج عمر زهران احد المشاهير الجدد المنضمين لقائمتها حيث مثل أمام هيئة المحكمة لنظر اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشيكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

لم يكن اطراف القضية "الشاكي والمشكو في حقه" فقط هم المشاهير بينما شهدت القاعة رقم 5 حضور عدد من الفنانات والفنانين والمخرجين والاعلاميين لمساندة المخرج عمر زهران كما شهدت حضور مشاهير المحامين ايضا للدفاع عنه حيث تولى المرافعة كل من مرتضى منصور ومحمد حمودة وطارق جميل سعيد وانتهى الفصل الأول من القضية بحبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ وينتظر الفصل الثاني في الاستئناف يوم 25 ديسمبر الجاري.