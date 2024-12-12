الزعرور والقرفة .. شاهد 10 أعشاب تعالج ارتفاع الكوليسترول بدون أدوية

يعاني عدد كبير من الأشخاص ارتفاع نسبة الكوليسترول مما يعرضهم لمضاعفات خطيرة مثل انسداد الشرايين وأمراض القلب والسكري وارتفاع الضغط وغيرها الكثير.

ووفقا لما جاء فى موقع “thehealthsite” نكشف لكم أهم الأطعمة والأعشاب التى تساعد فى خفض نسبة الكوليسترول.



الكركم

الكركم مشهور بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكن للمكون الرئيسي، الكركمين، تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق الحد من امتصاصه في الأمعاء وسواء كنت تستخدمه في الكاري أو تتناوله كمكمل، فإن إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد بشكل كبير في إدارة مستويات الكوليسترول.

القرفة

لا تعد القرفة مجرد توابل لذيذة؛ بل تمتلك أيضًا خصائص تنظيم الكوليسترول وتشير الأبحاث إلى أن تناول القرفة يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية ويمكن أن يكون رش القرفة على دقيق الشوفان أو مزجها في العصائر طريقة بسيطة وممتعة لإدراج هذه العشبة في نظامك الغذائي.

الزنجبيل

الزنجبيل هو عشب قوي آخر معروف بفوائده الصحية المتنوعة فهو لا يساعد على الهضم فحسب، بل له أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتظهر الدراسات أن الزنجبيل قد يقلل من نسبة الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية، بينما يرفع نسبة الكوليسترول الجيد و يمكن أن يكون الاستمتاع بشاي الزنجبيل أو دمج الزنجبيل الطازج في طبخك طريقة لذيذة لتعزيز صحة قلبك.

الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الجسم و تشير الدراسات إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار بشكل فعال ويمكنك تناول بذور الحلبة المنقوعة في الصباح أو استخدام مسحوق الحلبة في الطهي للحصول على فوائدها.

الزعرور

الزعرور يعرف باسم النلك أو التفاح البري هو عشب تقليدي معروف بتعزيز صحة القلب و يمكن لخصائصه المضادة للأكسدة أن تعزز الدورة الدموية وتخفض الكوليسترول و يمكنك تناول مستخلص الزعرور في شكل مكمل أو تحضيره كشاي، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لمعالجة مشاكل الكوليسترول بشكل طبيعي.

الزعرور البري

الهندباء

غالبًا ما يُنظر إلى عشبة الهندباء باعتبارها عشبة ضارة شائعة، إلا أنها تحمل فوائد صحية كبيرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول عن طريق تعزيز وظائف الكبد ومساعدة الهضم و يمكن أن يكون شرب شاي الهندباء أو إضافة أوراق الهندباء الطازجة إلى السلطات من الطرق الممتازة لدمج هذه العشبة في وجباتك.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، والذي يُعرف بأنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتشير الأبحاث إلى أن تناول الثوم بانتظام يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) مع زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) كما إن دمج الثوم الطازج في وجباتك أو تناول مكملات الثوم يعد استراتيجية ذكية لتعزيز صحة قلبك.

شوك الحليب

تشتهر عشبة شوك الحليب بدعم صحة الكبد، كما تساهم أيضًا في التحكم في نسبة الكوليسترول و يمكن للمركب النشط، سيليمارين، تحسين مستويات الدهون و يمكن أن يساعد تضمين مكملات عشبة شوك الحليب في روتينك في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية مع الاستفادة من الكبد.

شوك الحليب

ورق الزيتون

لقد كان مستخلص أوراق الزيتون عنصرًا أساسيًا في الطب التقليدي لقرون من الزمان. نظرًا لاحتوائه على مادة الأوليوروبين، فقد أظهر مستخلص أوراق الزيتون قدرته على خفض نسبة الكوليسترول وتعزيز صحة القلب. إن إضافة شاي أوراق الزيتون أو المكملات الغذائية إلى روتينك اليومي يمكن أن يوفر طريقة طبيعية لإدارة الكوليسترول بشكل فعال.

الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر على نطاق واسع بفوائده الصحية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول السيئ ويدعم صحة القلب بشكل عام و يمكن أن يكون احتساء الشاي الأخضر كل يوم طريقة بسيطة وفعالة للمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول لديك.