يتخطي 15 مليون جنيه.. كافيار تطلق أغلى آيفون مصنوع من الذهب

طرحت شركة كافيار Caviar، العلامة التجارية الفاخرة، المعروفة بابتكار تصميمات مخصصة للهواتف الذكية الرائدة باستخدام مواد نادرة وأنماط فريدة، أحدث موديلات iPhone 16 المخصصة، الذي وصفته بأنه أغلى هاتف آيفون مصنوع من الذهب.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتضمن مجموعة كافيار الجديدة هاتف iPhone 16 Pro Max “العظيم، الرهيب، الرائع”، المزين بتاج مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط ومرصع بالأحجار الكريمة الثمينة.

أغلى آيفون مصنوع من الذهب



زودت كافيار هاتف iPhone 16 Pro Max المصنوع من الذهب، بتصميم فريد من نوعه مستوحى من تيجان الحكام الثلاثة الأيقونيين: إيفان الرهيب، وسليمان القانوني، وشارلمان، تزن هذه التحفة الفنية 1 كيلوجرام وهي مصنوعة من الذهب .

أغلى آيفون مصنوع من الذهب

زينت كافيار الجزء العلوي من هاتف iPhone 16 Pro Max بنقش يشبه تاج القيصر الروسي، مرصع بالأحجار الكريمة وهي مستوحاة من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بينما تحاكي القاعدة شكل خوذة سليمان القانوني، تم تعزيز التصميم المعقد بزخارف نباتية تعكس الجماليات الشرقية.

بالإضافة إلى التاج، تم تزيين هيكل الهاتف بـ 402 قطعة من الماس والياقوت الأزرق، تم وضع هذه الأحجار الكريمة على خلفية من الجلد الطبيعي، مما يضفي لمسة من الرقي والمتانة.

هذا الطراز الاستثنائي هو جزء من مجموعة “Corona” الحصرية من كافيار، ويتوفر هذا الطراز الخيالي من هاتف iPhone 16 Pro Max في ثلاث قطع فقط.

بالإضافة إلى التصميم الذي يحمل طابع التاج، قدمت كافيار أيضا ثلاثة نماذج إضافية مستوحاة من جماليات الساعات السويسرية، وتشمل هذه الإصدارات إصدارات Evergreen وAtlantis وTwilight، والتي تتضمن عناصر تصميم تذكرنا بساعات رولكس الشهيرة.

أغلى آيفون مصنوع من الذهب

طراز أتلانتس مستوحى من ساعة رولكس Submariner، التي تتميز بجلد التمساح باللون الأزرق العميق الذي يرمز إلى اتساع المحيط، تحاكي اللمسات الذهبية والقطعة المركزية ذات حجم الإطار المظهر المرموق لساعة Submariner.

وبالمثل، تستخدم موديلات Evergreen وTwilight اللونين الأخضر والأسود المميزين لرولكس، بينما يتميز كل هاتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم مغلف بجلد التمساح، مما يمزج بين المتانة والرقي.

توفر كافيار النماذج المستوحاة من ساعة رولكس بسعر يبدأ من 9910 دولار (أي ما يقرب من 5 مليون جنيه مصري) لنموذج أتلانتس. ومع ذلك، ترتفع الإصدارات المصنوعة من الذهب الخالص بشكل ملحوظ حيث تبدأ الأسعار من 301070 دولار (أي ما يقرب من 15 مليون و 299 ألف جنيه مصري) لمتغير بسعة 256 جيجابايت وتصل إلى 301790 دولار (أي ما يقرب من 15 مليون و 340 ألف جنيه مصري) لمتغير 1 تيرابايت.