قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر والصين: غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية أساس عدم الاستقرار في الشرق الأوسط
وظائف شاغرة بجامعة بنها الأهلية بالعبور .. اعرف التفاصيل
محافظ الاسكندرية الأسبق: الدولة قضت على الكثير من معوقات الصناعة
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى
كأس إنتركونتيننتال| الشناوي: جاهزون لمباراة باتشوكا.. ونسعى للفوز بلقب عالمي
بمبادرة مصرية.. قرار عربي بإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
حبس 8 أشخاص بتهمة تصنيع عقاقير منشطة في القاهرة
استرداد مجموعة قطع أثرية من أيرلندا ووضعها بالمتحف المصري بالتحرير
كأس إنتركونتيننتال| كولر: نسعى لتحقيق الفوز على باتشوكا.. وننتظر حضور الجماهير بكثافة
بهاء سلطان وأحمد سعد يحييان حفل غنائي في الكويت
يورتشيتش: مواجهة الترجي صعبة.. وبيراميدز يسعى للفوز رغم الغيابات
يوفر 4 آلاف فرصة عمل للشباب .. تفاصيل ملتقى توظيف القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

يتخطي 15 مليون جنيه.. كافيار تطلق أغلى آيفون مصنوع من الذهب

أغلى آيفون مصنوع من الذهب
أغلى آيفون مصنوع من الذهب
×

طرحت شركة كافيار Caviar، العلامة التجارية الفاخرة، المعروفة بابتكار تصميمات مخصصة للهواتف الذكية الرائدة باستخدام مواد نادرة وأنماط فريدة، أحدث موديلات iPhone 16 المخصصة، الذي وصفته بأنه أغلى هاتف آيفون مصنوع من الذهب.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتضمن مجموعة كافيار الجديدة هاتف iPhone 16 Pro Max “العظيم، الرهيب، الرائع”، المزين بتاج مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط ومرصع بالأحجار الكريمة الثمينة.

أغلى آيفون مصنوع من الذهب


زودت كافيار هاتف iPhone 16 Pro Max المصنوع من الذهب، بتصميم فريد من نوعه مستوحى من تيجان الحكام الثلاثة الأيقونيين: إيفان الرهيب، وسليمان القانوني، وشارلمان، تزن هذه التحفة الفنية 1 كيلوجرام وهي مصنوعة من الذهب .

أغلى آيفون مصنوع من الذهب

زينت كافيار الجزء العلوي من هاتف iPhone 16 Pro Max بنقش يشبه تاج القيصر الروسي، مرصع بالأحجار الكريمة وهي مستوحاة من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بينما تحاكي القاعدة شكل خوذة سليمان القانوني، تم تعزيز التصميم المعقد بزخارف نباتية تعكس الجماليات الشرقية.

بالإضافة إلى التاج، تم تزيين هيكل الهاتف بـ 402 قطعة من الماس والياقوت الأزرق، تم وضع هذه الأحجار الكريمة على خلفية من الجلد الطبيعي، مما يضفي لمسة من الرقي والمتانة.

هذا الطراز الاستثنائي هو جزء من مجموعة “Corona” الحصرية من كافيار، ويتوفر هذا الطراز الخيالي من هاتف iPhone 16 Pro Max في ثلاث قطع فقط.

بالإضافة إلى التصميم الذي يحمل طابع التاج، قدمت كافيار أيضا ثلاثة نماذج إضافية مستوحاة من جماليات الساعات السويسرية، وتشمل هذه الإصدارات إصدارات Evergreen وAtlantis وTwilight، والتي تتضمن عناصر تصميم تذكرنا بساعات رولكس الشهيرة.

أغلى آيفون مصنوع من الذهب

طراز أتلانتس مستوحى من ساعة رولكس Submariner، التي تتميز بجلد التمساح باللون الأزرق العميق الذي يرمز إلى اتساع المحيط، تحاكي اللمسات الذهبية والقطعة المركزية ذات حجم الإطار المظهر المرموق لساعة Submariner.

 وبالمثل، تستخدم موديلات Evergreen وTwilight اللونين الأخضر والأسود المميزين لرولكس، بينما يتميز كل هاتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم مغلف بجلد التمساح، مما يمزج بين المتانة والرقي.

توفر كافيار النماذج المستوحاة من ساعة رولكس بسعر يبدأ من 9910 دولار (أي ما يقرب من 5 مليون جنيه مصري) لنموذج أتلانتس. ومع ذلك، ترتفع الإصدارات المصنوعة من الذهب الخالص بشكل ملحوظ حيث تبدأ الأسعار من 301070 دولار (أي ما يقرب من 15 مليون و 299 ألف جنيه مصري) لمتغير بسعة 256 جيجابايت وتصل إلى 301790 دولار (أي ما يقرب من 15 مليون و 340 ألف جنيه مصري) لمتغير 1 تيرابايت.

آيفون كافيار iPhone 16 Pro Max أغلى آيفون آيفون مصنوع من الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيماء سيف

شكلها اتغير| شيماء سيف تثير الجدل بنحافتها في ختام مهرجان البحر الأحمر

سعر كيلو السكر اليوم

بعد قرار خفض سعر كيلو السكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

البصل مع الفول

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

طعمية هشة

بالخلاط.. طريقة عمل عجينة الطعمية الهشة في 5 دقائق

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأنه الآن

محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف يكشف أقرب المرشحين لتدريب الزمالك وموعد وصوله

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

المتوفية

والد طالبة العبور المتوفاة : مكنتش تعبانة .. ونصيبها تموت كده

الدكتور أحمد زايد يستعرض التجربة المصرية

مدير مكتبة الإسكندرية: مصر تمتلك تجربة مميزة فى التعامل مع اللاجئين

تصنيف كيو اس

جامعة بنها تتقدم فى تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة لعام 2025

بالصور

العاشر من رمضان تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بماراثون نقدر

مارثون
مارثون
مارثون

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رد الشيء لأصله بمنطقة فلل الجامعة بطول 1750متر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين BYD F3 وشيري أريزو 5

بي واي دي f3 وشيري أريزو
بي واي دي f3 وشيري أريزو
بي واي دي f3 وشيري أريزو

مي كساب تثير ضجة بإطلالتها في أحدث ظهور| صور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

25 ألف يورو.. عرض دنماركي لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

صاحب العمارة السبب؟.. شهود عيان يكشفون تفاصيل مؤلمة عن حادث العباسية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

السجن سنتين لعمر زهران في قضية زوجة خالد يوسف.. تفاصيل الحكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار آخر حروف الأمان

الدكتورة إيمان شاهين -مدرس إدارة المؤسسات والأسرة والطفولة جامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: الاستدامة الأسرية.. نهج شامل لضمان رفاهية الأجيال القادمة

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: هل يمكن للنفي أن يكون قوة خلاقة في الفلسفة؟

المزيد